search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 14:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 15:37

Ουγγαρέζος: «Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Μουτίδου; Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» (Video)

06.11.2025 15:37
ouggarezos-moutidou-new

Την τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου αναφορικά με την επεισοδιακή αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό της εκπομπής «Real View», σχολίασε η ομάδα της εκπομπής «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εκρήγνυται για τη δημόσια «ιατρική γνωμάτευση» της ηθοποιού για τον συνάδελφό της.

Σημειώνεται ότι η Σοφία Μουτίδου, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για το συμβάν, υποστήριξε ότι υπέστη λεκτική κακοποίηση από τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «ματσίλα» και «τραμπουκισμό», ενώ δεν παρέλειψε να τον περιγράψει ως έναν άνθρωπο «με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα».

«Είναι ψυχίατρος; Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κα Μουτίδου; Έχει κάποιο… μιλάει ως σύμβουλος, ως ειδική. Αν δεν έχει τις απαραίτητες περγαμηνές, μιλάω για έγγραφα συγκεκριμένα που να το πιστοποιούν, αυτό είναι μια γνωμάτευση που είναι μηνύσιμη αν δεν προέρχεται από ειδικό. Γι’ αυτό το λέω. Τα λόγια είναι πολύ συγκεκριμένα, “ασταθής κλινική εικόνα”. Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πρόσθεσε:

«Ότι “μιλάει έτσι επειδή φοβάται”, αυτά είναι θέματα που αφορούν ανθρώπους που είναι ειδικοί και όχι από τηλεόρασης πάντα. Άφηνε και αιχμές, “γιατί αντέδρασε έτσι; Μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω;”. Τι ξέρει; Και γενικά, γιατί όλοι λένε ότι ξέρουν και δεν λένε τι ξέρουν; Το να έκανε μια “διάγνωση” είναι η καλή εκδοχή. Η κακή εκδοχή είναι ότι προσπαθεί να τον προσβάλλει, που αυτό συνιστά άλλα πράγματα και δεν είναι δικό μας θέμα να τα κρίνουμε. Δηλαδή είναι θέμα του Αποστόλη αν θα κινηθεί όπως θέλει να κινηθεί»

«Το ότι έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν δίνει και το δικαίωμα να βγάζει γνωματεύσεις»

Νωρίτερα στην εκπομπής της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια παρόμοια τοποθέτηση, εκφράζοντας την αντίθεσή της σχετικά με τις αναφορές της ηθοποιού περί ψυχικής κατάστασης και εικόνας του Απόστολου Γκλέτσου, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι το γεγονός ότι κάποιος έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν του δίνει και το δικαίωμα να «προβαίνει σε ιατρικό ανακοινωθέν» και να «βγάζει γνωματεύσεις».

Διαβάστε επίσης:

Χαρά Παππά: «Ο κορωνοϊός έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα – Είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν βρεθεί λύση ποτέ» (Video)

Άννα Μενενάκου: «Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα, γιατί υπάρχει;» (Video)

Χάρης Ρώμας για το «Καφέ της Χαράς» – Μου έλεγαν ότι θα «καώ», αλλά επέμενα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ – Παρίστανε τον λογιστή

kwstopoulos_tsolaki
LIFESTYLE

«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δεχτήκαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 450 drones και 45 πυραύλους»

gkazakia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

skourta_kameno_amaksi
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα: Σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον απανθρακωμένο πτώμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 14:18
apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ – Παρίστανε τον λογιστή

kwstopoulos_tsolaki
LIFESTYLE

«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δεχτήκαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 450 drones και 45 πυραύλους»

1 / 3