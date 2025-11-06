Ουγγαρέζος: «Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Μουτίδου; Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» (Video)

Την τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου αναφορικά με την επεισοδιακή αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό της εκπομπής «Real View», σχολίασε η ομάδα της εκπομπής «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εκρήγνυται για τη δημόσια «ιατρική γνωμάτευση» της ηθοποιού για τον συνάδελφό της.

Σημειώνεται ότι η Σοφία Μουτίδου, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για το συμβάν, υποστήριξε ότι υπέστη λεκτική κακοποίηση από τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «ματσίλα» και «τραμπουκισμό», ενώ δεν παρέλειψε να τον περιγράψει ως έναν άνθρωπο «με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα».

«Είναι ψυχίατρος; Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κα Μουτίδου; Έχει κάποιο… μιλάει ως σύμβουλος, ως ειδική. Αν δεν έχει τις απαραίτητες περγαμηνές, μιλάω για έγγραφα συγκεκριμένα που να το πιστοποιούν, αυτό είναι μια γνωμάτευση που είναι μηνύσιμη αν δεν προέρχεται από ειδικό. Γι’ αυτό το λέω. Τα λόγια είναι πολύ συγκεκριμένα, “ασταθής κλινική εικόνα”. Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πρόσθεσε:

«Ότι “μιλάει έτσι επειδή φοβάται”, αυτά είναι θέματα που αφορούν ανθρώπους που είναι ειδικοί και όχι από τηλεόρασης πάντα. Άφηνε και αιχμές, “γιατί αντέδρασε έτσι; Μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω;”. Τι ξέρει; Και γενικά, γιατί όλοι λένε ότι ξέρουν και δεν λένε τι ξέρουν; Το να έκανε μια “διάγνωση” είναι η καλή εκδοχή. Η κακή εκδοχή είναι ότι προσπαθεί να τον προσβάλλει, που αυτό συνιστά άλλα πράγματα και δεν είναι δικό μας θέμα να τα κρίνουμε. Δηλαδή είναι θέμα του Αποστόλη αν θα κινηθεί όπως θέλει να κινηθεί»

«Το ότι έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν δίνει και το δικαίωμα να βγάζει γνωματεύσεις»

Νωρίτερα στην εκπομπής της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια παρόμοια τοποθέτηση, εκφράζοντας την αντίθεσή της σχετικά με τις αναφορές της ηθοποιού περί ψυχικής κατάστασης και εικόνας του Απόστολου Γκλέτσου, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι το γεγονός ότι κάποιος έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν του δίνει και το δικαίωμα να «προβαίνει σε ιατρικό ανακοινωθέν» και να «βγάζει γνωματεύσεις».

