Χάρης Ρώμας για το «Καφέ της Χαράς» – Μου έλεγαν ότι θα «καώ», αλλά επέμενα» (Video)

Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Χάρης Ρώμας, ανατρέχοντας στην εποχή που συνέλαβε την ιδέα για «Το Καφέ της Χαράς».

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εκμυστηρεύτηκε ότι πολλά άτομα, τότε, είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για την ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί με επίκεντρο ένα καφέ σε ένα χωριό.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν πτοήθηκε -όπως επισημαίνει- επιμένοντας στη δημιουργία της σειράς και ποντάροντας στην επιτυχία της, με την ιστορία να τον δικαιώνει…

«Πάντα η αγωνία μου ήταν στο τι θα κάνω αύριο. Από τα κανάλια δεν υπήρχε πίεση. Επειδή κάναμε μεγάλες επιτυχίες με την Άννα Χατζησοφιά και είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να επιβάλουμε πράγματα που τα κανάλια δεν τα ήθελαν. Μην κοιτάς τώρα μετά την επιτυχία, που για το ”Κωνσταντίνου και Ελένης” βγαίνουν κάποιοι και κάποια λένε ότι εμείς είχαμε πει» ανέφερε, μεταξύ άλλων, καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Ο Γιάννης Λάτσιος που τον αγαπώ και με αγαπά, μου είπε για το Καφέ της Χαράς, “γιατί πάμε να κάνουμε κάτι σε ένα χωριό ρε συ Χάρη”. “Γιατί να μην κάνουμε κάτι σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης. Πως σου ήρθε να πάμε σε χωριά, θα καείς”. Εγώ επέμενα, γιατί αισθανόμουν ότι έπρεπε να γίνει. Το ακούω όταν μου λένε κάτι. Αλλά δεν πείθομαι πάντα. Είχα δίκιο με το Καφέ της Χαράς», τόνισε ο Χάρης Ρώμας αναφερόμενος στις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του» πρόσθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, οι ιθύνοντες των καναλιών δε τις πίστευαν. Μια εξ αυτών, ήταν και η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

«Τότε, αν ρωτήσεις την Ελένη Ράντου, αυτή η κάποια της είχε πει ότι το βάλαμε στον προγραμματισμό σε αυτή την ώρα για να γεμίσουμε κάτι στο απέναντι κανάλι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ο δε συχωρεμένος Βλάσης Μπονάτσος από τους ”Μεν και Δεν” είπε “φίλε εγώ βλέπω ότι κάτι καλό γίνεται” ενώ μου είχαν πει ότι το βάλανε κι αυτό για να γεμίσει το πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα είχαμε την τύχη να κάνουμε επιτυχία με πράγματα που δεν τα πιστεύανε πολύ. Επειδή ο Κυριακού μου είχε μια συμπάθεια, ο Μίνωας Κυριακού, έτσι πέρασαν. Ενώ οι ιθύνοντες έλεγαν τα δικά τους» τόνισε.

