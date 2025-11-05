search
05.11.2025 21:40

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

Ένας από τους σωματοφύλακες της Αμερικανίδας ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί, η οποία έφτασε στην Ουκρανία, μεταφέρθηκε σε κέντρο στρατολόγησης στην περιοχή Νικολάγιεφ, ανέφερε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Strana.

Oι αρχές σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή της Τζολί σε ένα σημείο ελέγχου στην περιοχή του Νικολάιφ και συνέλαβαν έναν από τους οδηγούς όταν δεν μπορούσε να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στην τοπική επιτροπή στρατολόγησης. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Telegram φαίνεται να δείχνει την Τζολί να φτάνει στο κέντρο στρατολόγησης, με σκοπό να βοηθήσει τον κρατούμενο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, ο οδηγός είναι Ουκρανός πολίτης γεννημένος το 1992 και έφεδρος αξιωματικός, αλλά δεν έχει έγκυρη αναβολή επιστράτευσης. Το UNIAN ανέφερε ότι η Τζολί συνέχισε την επίσκεψή της αφού έμαθε για την κατάσταση του άνδρα.

«Ούτε αυτή ούτε οι εκπρόσωποί της επηρέασαν το έργο του προσωπικού του γραφείου επιστράτευσης», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο πηγή.

Ο συλληφθείς οδηγός αναμένεται να ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βάσει της ισχύουσας εντολής επιστράτευσης.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Τζολί έφτασε στην Ουκρανία για τη δεύτερη επίσκεψή της από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Εθεάθη στη Χερσώνα, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, να επισκέπτεται διάφορες ιατρικές εγκαταστάσεις και να συναντάται με παιδιά και τοπικούς αξιωματούχους. Η πρώτη της ανθρωπιστική επίσκεψη ήταν στη Λβιβ τον Απρίλιο του 2022.

