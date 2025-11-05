search
ΚΟΣΜΟΣ

05.11.2025 20:26

Μάγεψε η πανσέληνος του Νοεμβρίου – Στιγμιότυπα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο (Photos)

05.11.2025 20:26
supermoon 1

Μαγευτικά στιγμιότυπα χάρισε η πανσέληνος του Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος δεν είναι όπως οι άλλες, καθώς το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο κατά 14% και φωτεινότερο κατά 30%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της γης από ό,τι συνήθως.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα», διότι σύμφωνα με την παράδοση των ιθαγενών πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής, οι κάστορες τον Νοέμβρη προετοίμαζαν τα φράγματα τους για να είναι έτοιμοι για τον χειμώνα.

jolie
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

restaurant
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ψυχικό: Σόμπα εξερράγη σε γνωστό εστιατόριο

trump infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Η FIFA ανακοινώνει την απονομή νέου βραβείου ειρήνης για τα… μάτια του Τραμπ

forum-dimarxoi-kifisia
ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε δήμαρχοι της Αττικής ρίχνουν το «γάντι» στην Πολιτεία για την κλιματική ανθεκτικότητα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

