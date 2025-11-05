Μάγεψε η πανσέληνος του Νοεμβρίου – Στιγμιότυπα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο (Photos)

Μαγευτικά στιγμιότυπα χάρισε η πανσέληνος του Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος δεν είναι όπως οι άλλες, καθώς το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο κατά 14% και φωτεινότερο κατά 30%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της γης από ό,τι συνήθως.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα», διότι σύμφωνα με την παράδοση των ιθαγενών πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής, οι κάστορες τον Νοέμβρη προετοίμαζαν τα φράγματα τους για να είναι έτοιμοι για τον χειμώνα.

