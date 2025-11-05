search
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)

Claudia Sheinbaum

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν άνδρα έπεσε χθες η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καθώς περπατούσε στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Σε βίντεο που έχει έρθει στο «φως» καταγράφεται ένας άνδρας να πλησιάζει τη Μεξικανή πρόεδρο από το πλάι, να την αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τη φιλήσει

Στη συνέχεια ο άνδρας προσπαθεί να πιάσει το στήθος της, πριν τον απωθήσει ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal ο άνδρας συνελήφθη, με τους εισαγγελείς να του απαγγέλλουν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της προέδρου

Το περιστατικό έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει την Σέινμπαουμ με ευκολία.

Όπως και ο προκάτοχός της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δε χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.

«Αν αγγίζουν τη πρόεδρο, αγγίζουν όλους μας», έγραψε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, με ανάρτηση στο X. «Σήμερα, όταν η πρόεδρος πέφτει θύμα παρενόχλησης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλούμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.

Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

