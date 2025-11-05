Προαναγγελία «πολέμου» στη Σερβία – Υποστηρικτές και αντίπαλοι του Βούτσιτς διαδηλώνουν στον ίδιο χώρο

Σκηνικό αντιπαράθεσης δημιουργείται έξω από το σερβικό κοινοβούλιο όπου το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτιτς διοργανώνει, σήμερα το απόγευμα, συγκέντρωση υποστηρικτών του. Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) με λεωφορεία που νοίκιασε μεταφέρει συνεχώς κόσμο στο Βελιγράδι από διάφορες περιοχές της Σερβίας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο όπου βρίσκεται εδώ και οχτώ μήνες ο ιδιόμορφος καταυλισμός των αποκαλούμενων «έμπιστων» του Βούτσιτς. Η επίσημη εκδοχή για τη συγκέντρωση είναι ότι «θα αποτελέσει εκδήλωση υποδοχής ομάδας Σέρβων πολιτών από το Κόσοβο που πραγματοποιούν πεζοπορία σε ένδειξη συμπαράστασης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Μερικές δεκάδες μέτρα από το σημείο που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του SNS βρίσκεται η Ντίανα Χρκα, μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερεις ημέρες απεργία πείνας. Η Ντίανα Χρκα ζητάει να ξεκινήσουν οι νομικές διαδικασίες για την απόδοση ποινικών ευθυνών για τον θάνατο του γιου της και άλλων 15 ανθρώπων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Γύρω από τη σκηνή όπου κάθεται η μητέρα απεργός πείνας συνεχώς βρίσκονται συγκεντρωμένοι πολίτες που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν. Για σήμερα το απόγευμα ανήγγειλαν την έλευσή τους, οργανωμένα, φοιτητές από το Βελιγράδι, το Νόβι Σαντ αλλά και από δημόσια πανεπιστήμια πόλεων στη νότια Σερβία.

Η συνύπαρξη δύο αντίπαλων ομάδων στον ίδιο χώρο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο πρόκλησης επεισοδίων.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ήρεμα και να σεβαστούν το δικαίωμα των πολιτικών αντιπάλων να εκφράζουν την άποψή τους.

«Πρέπει να επιδείξουμε ωριμότητα. Πρέπει να δείξουμε ευπρέπεια. Να δείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί και αυτή είναι η έκκλησή μου προς την πλευρά της πλειοψηφίας, να επιδείξει υπευθυνότητα», διεμήνυσε ο Βούτσιτς. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι με τη συμπεριφορά του δημιουργεί κλίμα πόλωσης και εχθρότητας στην κοινωνία για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία.

