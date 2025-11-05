Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στην στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ

Οι δυνάμεις της Μόσχας φαίνεται να προχωρούν στο Ποκρόφσκ, καθώς οι μάχες στους δρόμους συνεχίζονται στην στρατηγικής σημασίας ανατολική ουκρανική πόλη, μεγάλο μέρος της οποίας είναι πλέον ερείπια.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας διέψευσε την Τετάρτη τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι τα στρατεύματά του είχαν περικυκλωθεί, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την ενίσχυση των πλευρών γύρω από το Ποκρόφσκ και την κοντινή πόλη Μίρνοχραντ.

Μια μέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε στρατεύματα περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του Ποκρόφσκ, ευχαριστώντας τα για την υπηρεσία τους και την υπεράσπιση της χώρας.

Οι δύο πλευρές έχουν εκδώσει αντικρουόμενες αναφορές για τις μάχες μέσα και γύρω από το Ποκρόφσκ, αλλά Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες για μια απότομη επιδείνωση της κατάστασης, με χάρτες του πεδίου της μάχης να δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την περικύκλωση των υπόλοιπων ουκρανικών στρατευμάτων.

Η Ρωσία έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο προσπαθώντας να καταλάβει το Ποκρόφσκ, μια βασική πόλη στην πρώτη γραμμή και κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης που θεωρείται η πύλη προς το Ντόνετσκ, και έχει υποστεί βαριές απώλειες στη διαδικασία.

Η πόλη, η οποία φιλοξενεί περίπου 50.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται σε έναν κρίσιμο αυτοκινητόδρομο που συνδέει ένα δίκτυο αστικών οχυρών που αποτελούν την τελευταία σημαντική αμυντική γραμμή της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντόνετσκ. Η πτώση της θα αποτελούσε μια σημαντική νίκη για τη Μόσχα, φέρνοντας τις ρωσικές δυνάμεις πιο κοντά στον μακροχρόνιο στόχο τους να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει απότομα τις επιθέσεις τους, αρχικά βασιζόμενες σε μικρές ομάδες εφόδου με άλογα, προτού σταδιακά συγκεντρώσουν αρκετά στρατεύματα για να εξαπολύσουν μια ευρύτερη επίθεση στην πόλη.

Το DeepState, ένα ουκρανικό project που παρακολουθεί την πρώτη γραμμή χρησιμοποιώντας επαληθευμένες εικόνες ανοιχτού κώδικα, έδειξε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει περαιτέρω στο Ποκρόφσκ και τα περίχωρά του, αν και μεγάλο μέρος της περιοχής παρέμεινε σκιασμένο γκρι – υποδεικνύοντας ότι εξακολουθούσε να αμφισβητείται.

Σε μια βραδινή ενημέρωση, το DeepState πρόσθεσε: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη».

Ο Άρτεμ Καριάκιν, ένας γνωστός στρατιώτης στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έγραψε στο X ότι ρωσικά στρατεύματα ήταν «παρόντα σε κάθε περιοχή της πόλης».

«Δεν υπάρχουν καλά νέα από εκεί. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της πόλης, οι μάχες συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Το Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία ανέπτυξε ειδικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια πιθανή περικύκλωση. Οι αμυντικές υπηρεσίες της Ουκρανίας δημοσίευσαν πλάνα της ειδικής μονάδας Tymur εν δράσει, που δείχνουν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται υπό πυρά, σφοδρές μάχες στους δρόμους και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές θέσεις.

Ωστόσο, η τολμηρή επιχείρηση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει την κατάσταση υπέρ της Ουκρανίας.

Ορισμένοι Ουκρανοί και δυτικοί σχολιαστές αμφισβήτησαν την απόφαση του Κιέβου να συνεχίσει να υπερασπίζεται το Ποκρόφσκ, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει τους στρατιώτες του σε σοβαρό κίνδυνο σε αυτό που μπορεί να είναι ήδη μια χαμένη μάχη.

«Η Ουκρανία μπορεί να επαναλαμβάνει ένα δαπανηρό λάθος στο Ποκρόφσκ», έγραψε ο Εμίλ Καστεχέλμι, αναλυτής του Black Bird Group, με έδρα τη Φινλανδία, ο οποίος παρακολουθεί τον πόλεμο, στο X.

«Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, που παρατηρείται για παράδειγμα στο Βούχλενταρ και το Κουρσκ – μια απροθυμία να διεξαχθεί μια ελεγχόμενη, στρατιωτικά δικαιολογημένη αποχώρηση από ένα απειλούμενο προεξέχον σημείο όταν η κατάσταση δεν ευνοεί πλέον τον αμυνόμενο», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε περιοχές που η Ουκρανία τελικά εγκατέλειψε μετά από παρατεταμένες αντιπαραθέσεις.

Η Ukrainska Pravda, η κορυφαία ανεξάρτητη εφημερίδα της Ουκρανίας, έχει επικρίνει στο παρελθόν τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας για λάθη που έγιναν στο Ποκρόφσκ και έχει αναφέρει ότι ορισμένες ταξιαρχίες έχουν παραπλανήσει τους ανωτέρους τους σχετικά με τις θέσεις τους στην πρώτη γραμμή.

Ακόμα και χωρίς αυτές τις ανησυχίες, ο ουκρανικός στρατός δίνει μια δύσκολη μάχη, εξαντλημένος από τις ίδιες πιέσεις που ανάγκασαν τις υποχωρήσεις στο παρελθόν: τις έντονες ελλείψεις ανδρών και το συνεχές μπαράζ ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κόβουν τις γραμμές ανεφοδιασμού.

Η Μόσχα απέκτησε επίσης πρόσφατα ένα νέο πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, αναπτύσσοντας βόμβες αεριωθούμενων αεροσκαφών ικανές να χτυπήσουν στόχους πολύ πέρα ​​από την πρώτη γραμμή – μια σημαντική αναβάθμιση στο οπλοστάσιό της, και μια που έχει ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην ήδη επιβαρυμένη αεράμυνα της Ουκρανίας.

A catastrophe is unfolding in the strategic city of Pokrovsk, where thousands of Ukrainian soldiers are encircled. However, the media downplays the situation to maintain public support for the war as some Europeans might start calling for a return to diplomacy pic.twitter.com/pgHegrMiP1 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 4, 2025

Το Κίεβο ελπίζει ότι η τελική πτώση του Ποκρόφσκ δεν θα δώσει στη Μόσχα ένα εφαλτήριο για μια ανανεωμένη ώθηση προς το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ, τις οποίες η Ρωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να καταλάβει.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν, η πρόοδός τους παραμένει αργή και δαπανηρή, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν έχουν την ικανότητα να προχωρήσουν περαιτέρω.

Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι παρατεταγμένες σε άλλα μέρη του μετώπου.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο Κουπιάνσκ, μια στρατηγικά σημαντική πόλη στη βόρεια περιοχή του Χάρκοβο, την οποία η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει περικυκλώσει. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, με τον Ζελένσκι να λέει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ουκρανικές μονάδες εργάζονταν για να εξαλείψουν αυτό που περιέγραψε ως περίπου 60 Ρώσους στρατιώτες στην πόλη.

Η επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά έρχεται καθώς οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται να έχουν σταματήσει.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα μετά από συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να σηματοδοτεί μια πιο αμέτοχη προσέγγιση, λέγοντας: «Μερικές φορές πρέπει να τους αφήνεις να πολεμούν».

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνησή του επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, μέτρα που φαίνεται να έχουν πλήξει τα ενεργειακά έσοδα της χώρας.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε να αρνείται να δώσει όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Tomahawk, στην Ουκρανία.

