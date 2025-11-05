Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

Στο πρωινό με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις χθεσινές εκλογές «ένα ενδιαφέρον βράδυ».

«Χθες βράδυ, ξέρετε, δεν αναμενόταν να είναι νίκη», λέει.

Είπε ότι οι εκλογές ήταν «πολύ δημοκρατικές» και δεν ήταν «καλές για τους Ρεπουμπλικάνους».

«Αλλά είχαμε ένα ενδιαφέρον βράδυ και μάθαμε πολλά», πρόσθεσε.

«Και θα μιλήσουμε γι’ αυτό και θα κάνω μερικές παρατηρήσεις, και μετά από αυτό, θα ζητήσω από τον Τύπο να φύγει».

Ο πρόεδρος είπε ότι, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, το shutdown ήταν ένας μεγάλος αρνητικός παράγοντας για τους Ρεπουμπλικάνους – και το γεγονός ότι το όνομά του δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο ήταν «ο μεγαλύτερος παράγοντας».

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης εισέρχεται στην 36η ημέρα, σπάζοντας ρεκόρ – το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς το αδιέξοδο συνεχίζεται.

Οι νομοθέτες παραμένουν σε αδιέξοδο, με ελάχιστα σημάδια υποχώρησης. Την Τρίτη, η Γερουσία απέτυχε – για 14η φορά – να ψηφίσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου συνεχίζουν να κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι σταματούν την κανονική λειτουργία της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ συνέχισε να διαδίδει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι επιστολικές ψήφοι «είναι αυτόματα διεφθαρμένες».

«Δεν πρέπει να ψηφίζουμε με αλληλογραφία. Πρέπει να ψηφίσουμε όλα όσα θέλουμε για να κάνουμε τις εκλογές μας ασφαλείς», είπε ο Τραμπ.

Οι ειδικοί σε θέματα ψηφοφορίας έχουν επανειλημμένα αντικρούσει τους ισχυρισμούς του προέδρου ότι αυτός ο τύπος ψηφοφορίας είναι λιγότερο ασφαλής από την ψήφο με φυσική παρουσία. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ψηφίσει μέσω επιστολής στο πρόσφατο παρελθόν.

