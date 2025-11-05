search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 18:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 16:04

Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

05.11.2025 16:04
Trump

Στο πρωινό με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις χθεσινές εκλογές «ένα ενδιαφέρον βράδυ».

«Χθες βράδυ, ξέρετε, δεν αναμενόταν να είναι νίκη», λέει.

Είπε ότι οι εκλογές ήταν «πολύ δημοκρατικές» και δεν ήταν «καλές για τους Ρεπουμπλικάνους».

«Αλλά είχαμε ένα ενδιαφέρον βράδυ και μάθαμε πολλά», πρόσθεσε.

«Και θα μιλήσουμε γι’ αυτό και θα κάνω μερικές παρατηρήσεις, και μετά από αυτό, θα ζητήσω από τον Τύπο να φύγει».

Ο πρόεδρος είπε ότι, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, το shutdown ήταν ένας μεγάλος αρνητικός παράγοντας για τους Ρεπουμπλικάνους – και το γεγονός ότι το όνομά του δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο ήταν «ο μεγαλύτερος παράγοντας».

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης εισέρχεται στην 36η ημέρα, σπάζοντας ρεκόρ – το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς το αδιέξοδο συνεχίζεται.

Οι νομοθέτες παραμένουν σε αδιέξοδο, με ελάχιστα σημάδια υποχώρησης. Την Τρίτη, η Γερουσία απέτυχε – για 14η φορά – να ψηφίσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου συνεχίζουν να κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι σταματούν την κανονική λειτουργία της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ συνέχισε να διαδίδει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι επιστολικές ψήφοι «είναι αυτόματα διεφθαρμένες».

«Δεν πρέπει να ψηφίζουμε με αλληλογραφία. Πρέπει να ψηφίσουμε όλα όσα θέλουμε για να κάνουμε τις εκλογές μας ασφαλείς», είπε ο Τραμπ.

Οι ειδικοί σε θέματα ψηφοφορίας έχουν επανειλημμένα αντικρούσει τους ισχυρισμούς του προέδρου ότι αυτός ο τύπος ψηφοφορίας είναι λιγότερο ασφαλής από την ψήφο με φυσική παρουσία. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ψηφίσει μέσω επιστολής στο πρόσφατο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης:

Σπάνια δημόσια εμφάνιση Μπάιντεν στη Βιρτζίνια – Ήταν αδύναμος, περπατούσε με δυσκολία (Video)

Ζοχράν Μαμντάνι: Οι δισεκατομμυριούχοι που έριξαν χρήμα για να τον σταματήσουν (αλλά δεν τα κατάφεραν)

Abigail Spanberger: Η πρώην πράκτορας της CIA που έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια της Βιρτζίνια (μετά από 74 άντρες)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stephen Colbert
MEDIA

Ο Στίβεν Κόλμπερτ «άνοιξε τα χαρτιά» του έπειτα από την είδηση για την επικείμενη κατάργηση του «The late show»

jolie oukrania
LIFESTYLE

Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

Mercedes-CLA-Hybrid-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

Claudia Sheinbaum
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)

whatsapp_kikilias.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 18:11
Stephen Colbert
MEDIA

Ο Στίβεν Κόλμπερτ «άνοιξε τα χαρτιά» του έπειτα από την είδηση για την επικείμενη κατάργηση του «The late show»

jolie oukrania
LIFESTYLE

Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

Mercedes-CLA-Hybrid-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

1 / 3