Σπάνια δημόσια εμφάνιση Μπάιντεν στη Βιρτζίνια – Ήταν αδύναμος, περπατούσε με δυσκολία (Video)

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εθεάθη να δειπνεί έξω στη Βόρεια Βιρτζίνια την Κυριακή με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν.

Ο 82χρονος Μπάιντεν πλαισιωνόταν από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας καθώς προχωρούσε αργά στην εξωτερική βεράντα του Carbonara, ενός ιταλικού εστιατορίου στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Μερικοί έκπληκτοι θαμώνες χειροκρότησαν όταν είδαν τον πρώην πρόεδρο να μπαίνει αργά στο εστιατόριο.

Ο 46ος πρόεδρος ολοκλήρωσε μια εβδομαδιαία αγωγή ακτινοθεραπείας τον περασμένο μήνα για καρκίνο του προστάτη σταδίου 4 στο Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Κέντρο Penn Medicine στη Φιλαδέλφεια.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος γίνεται 83 ετών αργότερα αυτόν τον μήνα, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε κάνει μετάσταση στα οστά τον Μάιο.

Όπως και κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τότε που το γραφείο του ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ακτινοθεραπεία τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος φαινόταν αισθητά αδύναμος καθώς πήγαινε στο τραπέζι την Κυριακή.

The very definition of FEEBLE! And he almost tripped over NOTHING.😂 — Ron G (@RonG87424999093) November 4, 2025

«Το περπάτημά του ήταν ασταθές και τα χέρια του μόλις που κινούνταν», έγραψε ο συντηρητικός influencer Paul Szypula στο X, σχολιάζοντας την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μπάιντεν.

Το βίντεο του Μπάιντεν φαίνεται να δείχνει τον πρώην πρόεδρο να παραπατά ελαφρώς καθώς μπαίνει στην αυλή, ωθώντας έναν χρήστη του X να τουιτάρει: «Ο ορισμός του ΑΔΥΝΑΜΟΥ! Και παραλίγο να σκοντάψει στο ΤΙΠΟΤΑ».

