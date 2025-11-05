Ζοχράν Μαμντάνι: Οι δισεκατομμυριούχοι που έριξαν χρήμα για να τον σταματήσουν (αλλά δεν τα κατάφεραν)

Οι εκλογές στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πολιτείες μετατράπηκαν και σε… πεδίο μάχης δισεκατομμυριούχων, με τεράστια ποσά να επενδύονται υπέρ των υποψηφίων της… αρεσκείας τους.

Παρά την επιμονή του Ζoχράν Μαμντάνι, ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι», τουλάχιστον δύο έχουν δωρίσει για να στηρίξουν την καμπάνια του, σύμφωνα με το Forbes.

Η Ελίζαμπεθ Σάιμονς, κληρονόμος της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Τζιμ Σάιμονς, δώρισε 235.000 ευρώ στην κύρια ομάδα που υποστήριξε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, την New Yorkers For Lower Costs, τον Αύγουστο.

Ο συνιδρυτής του GitHub, Τομ Πρέστον-Γουέρνερ, δώρισε 18.800 ευρώ στην ίδια ομάδα τον Απρίλιο.

Λεφτά (για τον Κουόμο) υπάρχουν… (αλλά πήγαν χαμένα)

Τουλάχιστον 26 άλλοι δισεκατομμυριούχοι και μέλη οικογενειών δισεκατομμυριούχων έχουν δωρίσει πάνω από 20,7 εκατ. ευρώ στους αντιπάλους του Μαμντάνι, κυρίως για να στηρίξουν τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Αυτοί είναι οι πέντε μεγαλύτεροι δωρητές στις «αντι-Μαμντάνι» ομάδες, έως τις 22 Οκτωβρίου:

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έχει δωρίσει 7,8 εκατ. ευρώ στο super PAC Fix the City, που στήριξε τον Κουόμο.

Ο συνιδρυτής της Airbnb, Τζόζεφ Γκέμπια, έχει δώσει 2,8 εκατ. ευρώ στο Fix the City και σε δύο άλλες ομάδες κατά του Μαμντάνι, τις Defend NYC και Put NYC First.

Η οικογένεια Λόντερ έχει δωρίσει 2,4 εκατ. ευρώ στο Fix the City και στην κατά του Μαμντάνι ομάδα Sensible City.

Ο Μπιλ Άκμαν της Pershing Square έχει δώσει 1,6 εκατ. ευρώ στο Fix the City και την Defend NYC.

Η οικογένεια Τις έχει δώσει 1,1 εκατ. ευρώ στο Fix the City.

Η μάχη των δισεκατομμυριούχων για τη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και την Καλιφόρνια

Αρκετοί δισεκατομμυριούχοι έκαναν δωρεές υπέρ της Ρεπουμπλικανής υποψήφιας για τη θέση του κυβερνήτη στη Βιρτζίνια, αντικυβερνήτριας Γουίνσομ Έαρλ-Σίαρς:

Ο συνιδρυτής του Black Entertainment Television, Ρόμπερτ Τζόνσον, έδωσε 470.000 ευρώ και ο ιδρυτής της Interactive Brokers, Τόμας Πέτερφι, 282.000 ευρώ, σύμφωνα με το OpenSecrets.

Το Brennan Center for Justice ανέφερε ότι η δισεκατομμυριούχος του κλάδου συσκευασίας Ελίζαμπεθ Ούιλαϊν έδωσε 235.000 ευρώ, ενώ το Virginia Center for Investigative Journalism ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των Arizona Diamondbacks, Κεν Κέντρικ, έδωσε 188.000 ευρώ.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, έδωσε 329.000 ευρώ για να υποστηρίξει τη Δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ (η οποία και κέρδισε), σύμφωνα με το Virginia Public Access Project.

Στην κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, ο δισεκατομμυριούχος CEO της Reebok, Πολ Φάιερμαν, έδωσε 94.000 ευρώ σε super PAC που υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Τζακ Τσιαταρέλι, σύμφωνα με το Brennan Center for Justice.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Τόμας Στάιερ δαπάνησε 11,3 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει πρόταση ψηφοφορίας στην Καλιφόρνια που θα προσέθετε πέντε έδρες στο Κογκρέσο με προοδευτική πλειοψηφία, ενώ ο δισεκατομμυριούχος Τσαρλς Μάνγκερ Τζούνιορ έβαλε 28,2 εκατ. ευρώ για να την μπλοκάρει.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το Fix the City έχει συγκεντρώσει πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει μαζέψει ποτέ super PAC σε δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με το Politico.

Με τους δημοκρατικούς να έχουν σαρώσει, πολλοί είναι αυτοί που κυριολεκτικά θεωρούν την «επένδυσή» τους στους ρεπουμπλικανούς υποψήφιους ως… πεταμένα λεφτά.

