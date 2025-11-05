Ζόχραν Μαμντάνι: Οι 4 λέξεις προς τον Τραμπ και 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, απηύθυνε άμεσο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη νικητήρια ομιλία του το βράδυ της Τρίτης, δηλώνοντας ότι θα αναλάβει το Δημαρχείο με ένα σαφές σχέδιο για να αντιμετωπίσει την πολιτική του διχασμού και της ευνοιοκρατίας που συνέβαλαν στην άνοδό του στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Μπρούκλιν, μετά τη νίκη του απέναντι στον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο Μαμντάνι είπε ότι η Νέα Υόρκη έδειξε πως θα είναι το «φως» σε μια «στιγμή πολιτικού σκοταδιού».

«Εδώ πιστεύουμε στο να υπερασπιζόμαστε όσους αγαπάμε, είτε είσαι μετανάστης, είτε μέλος της τρανς κοινότητας, είτε μία από τις πολλές μαύρες γυναίκες που ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε από ομοσπονδιακή θέση, είτε μια ανύπαντρη μητέρα που ακόμα περιμένει να πέσουν οι τιμές στα ψώνια, είτε οποιοσδήποτε άλλος έχει την πλάτη στον τοίχο», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι «η Νέα Υόρκη δεν θα είναι πια μια πόλη όπου μπορείς να πουλάς ισλαμοφοβία και να κερδίζεις εκλογές».

Ο Μαμντάνι απευθύνθηκε άμεσα στον Τραμπ, λέγοντας πως αν υπάρχει κάποια πόλη ικανή να δείξει στο έθνος πώς να νικήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτή είναι η «πόλη που τον ανέδειξε».

«Αν υπάρχει τρόπος να τρομάξεις έναν δεσπότη, είναι να αποδομήσεις τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να αποκτήσει εξουσία. Έτσι δεν σταματάμε μόνο τον Τραμπ, έτσι σταματάμε και τον επόμενο. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση («Turn the volume up»), δήλωσε ο Mamdani, με το πλήθος να τον αποθεώνει.

Ο Μαμντάνι επανέλαβε βασικές του πολιτικές θέσεις, όπως σχέδιο να λογοδοτούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών για τον τρόπο που μεταχειρίζονται τους ενοικιαστές, την εξάλειψη μιας «κουλτούρας διαφθοράς» που ευνοεί την τάξη των δισεκατομμυριούχων, και την ενίσχυση της προστασίας της εργασίας, με στήριξη στα συνδικάτα «γιατί ξέρουμε, όπως ξέρει και ο Τραμπ, ότι όταν οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, τα αφεντικά που προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν μικραίνουν πολύ».

«Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει μια πόλη μεταναστών, μια πόλη χτισμένη από μετανάστες, που λειτουργεί χάρη στους μετανάστες, και από απόψε, θα διοικείται από έναν μετανάστη», είπε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι.

Την ίδια ώρα, και ενώ ο Μαμντάνι έλεγε στον Τραμπ να «δυναμώσει την ένταση», ο Τραμπ «απάντησε» μέσω Truth Social: «…και έτσι ξεκινά!»

5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον Ζόχραν Μαμντάνι

1.Ο Μαμντάνι είναι ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης. Ανέλαβε για πρώτη φορά αιρετό αξίωμα το 2021, ως πολιτειακός βουλευτής από το Κουίνς. Πριν από αυτό, ο 34χρονος είχε εργαστεί σε διάφορες θέσεις σχετικές με προοδευτικές καμπάνιες και ακτιβισμό, μεταξύ άλλων και ως σύμβουλος στέγασης για φτωχούς, κυρίως Νοτιοασιάτες Νεοϋορκέζους που αντιμετώπιζαν έξωση. Είχε επίσης ασχοληθεί περιστασιακά με το ραπ. Οι αντίπαλοί του για τη δημαρχία τον επέκριναν επανειλημμένα για το περιορισμένο του βιογραφικό, όμως το νεαρό της ηλικίας του αποδείχθηκε και πλεονέκτημα. Η καμπάνια του τροφοδοτήθηκε από στρατιά νεαρών εθελοντών, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα βίντεό του έγιναν επανειλημμένα viral.

@zohran_k_mamdani Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here? I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers. Join the fight. zohranfornyc.com/donate ♬ original sound – Zohran Mamdani

2.Ο Μαμντάνι βασίστηκε στην υπόσχεση να μειώσει το κόστος ζωής στην πόλη, ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση στους νέους ψηφοφόρους. Πρότεινε πάγωμα των ενοικίων για μεγάλο μέρος του αποθέματος κατοικιών της Νέας Υόρκης, υποσχέθηκε δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία και δωρεάν παιδική φροντίδα, και δήλωσε πως θα αυξήσει τον κατώτατο ωριαίο μισθό στα 30 δολάρια. Έχει πει ότι θα χρηματοδοτήσει αυτές τις πολιτικές εν μέρει μέσω φορολόγησης των πλουσίων. Η επιχειρηματική ελίτ της πόλης, φοβούμενη τη σοσιαλιστική του ατζέντα, επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης που στήριζε τον βασικό του αντίπαλο, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

3.Ο Μαμντάνι είναι μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, οι οποίοι αρχικά δίσταζαν να τον στηρίξουν ως υποψήφιο δήμαρχο, αλλά τελικά υποστήριξαν την καμπάνια του, την οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024. Έχει την υποστήριξη ισχυρών προοδευτικών προσωπικοτήτων, όπως ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές, οι οποίοι συμμετείχαν μαζί του σε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στο Κουίνς, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

4.Γιος ακαδημαϊκού και σκηνοθέτριας, ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντας και μετακόμισε στην Άπερ Γουέστ Σάιντ της Νέας Υόρκης σε ηλικία 7 ετών, όταν ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι, έγινε μέλος της διδακτικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ, ένα δημόσιο σχολείο γνωστό για τις δύσκολες εισαγωγικές του εξετάσεις, και στη συνέχεια σπούδασε στο Κολλέγιο Μπόουντοϊν στο Μέιν. Εκεί ειδικεύτηκε στις Αφρικανικές Σπουδές και συνίδρυσε το τοπικό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

5.Εβραίοι ηγέτες τον έχουν επικρίνει για τις απόψεις του σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα. Υποστηρίζει μια ελεύθερη Παλαιστίνη και έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία. Αν και έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες προσέγγισης των Εβραίων ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί.

Ο αντίπαλός του, ο Κουόμο, προειδοποίησε ότι ο Μαμντάνι θα άνοιγε τον δρόμο στον Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος έχει απειλήσει να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και να στείλει Εθνοφρουρά– να στοχοποιήσει την πόλη. Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Τραμπ και να προστατεύσει τους μετανάστες της πόλης.

