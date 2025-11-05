Τραγωδία στη Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.
«Δυστυχώς (…) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.
