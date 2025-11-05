Τραγωδία στη Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας (photos/videos)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.

🔥A fire that broke out at a nursing home in northeastern Bosnia-Herzegovina has killed 10 people and injured 20, according to local police.



The blaze erupted on Tuesday night at the retirement facility in the town of Tuzla, starting on the seventh floor shortly after 20:45… pic.twitter.com/bKV3P7q23E November 5, 2025

«Δυστυχώς (…) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

💔 Tragedy in #Bosnia: A fire at a Tuzla care home killed 10 elderly residents and left several injured.



Victims suffered carbon monoxide poisoning; cause under probe.#더블유 #EşSan #paofc pic.twitter.com/7hibsuoShM — Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 5, 2025

