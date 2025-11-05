search
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παρέδωσε χθες η Χαμάς – Ανήκει στον 19χρονο λοχία Ιτάι Χεν

omiroi-1-2

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποιήθηκε λείψανο που παρέδωσε χθες (5/11) η Χαμάς, το οποίο ανήκει στον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό Ιτάι Τσεν που είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε», ανέφερε μέσω X το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ήταν 19 ετών τη στιγμή του θανάτου του» ο οποίος «διαπιστώθηκε ότι επήλθε τη 10η Μαρτίου 2024», διευκρίνισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

Με την ταυτοποίηση αυτή μειώθηκαν σε επτά τα λείψανα ομήρων που μένουν ακόμη να επαναπατριστούν από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο λοχίας Τσεν υπηρετούσε στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023 και ήταν μέλος πληρώματος τεθωρακισμένου.

Ο νεαρός είχε στείλει την τελευταία ένδειξη ζωής στους γονείς του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη βάση του. Για πέντε μήνες, η τύχη του ήταν αβέβαιη, ως την αναγγελία του θανάτου του από τον ισραηλινό στρατό τον Μάρτιο του 2024.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, έπεσε σε μάχη και το πτώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους 20 τελευταίους ομήρους στη ζωή που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, κι άρχισε να επαναπατρίζει τα λείψανα των νεκρών που απέμεναν.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που απέμεναν, 21 πλέον έχουν επαναπατριστεί, μετά την ταυτοποίηση του λοχία Τσεν. Το Ισραήλ απαιτεί να επιστραφούν και οι τελευταίες επτά.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου κατηγορεί ασταμάτητα τη Χαμάς ότι επιβραδύνει τον επαναπατρισμό των θανόντων ομήρων εσκεμμένα. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει την κατηγορία και αποδίδει την καθυστέρηση της διαδικασίας στο ότι πολλά πτώματα είναι θαμμένα στα ερείπια της Λωρίδας της Γάζας.

