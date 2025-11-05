Ο «χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ» Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος Νέας Υόρκης – Η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ για τις ήττες και σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

Ο υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος Ζόχραν Μαμντάνι, «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή. Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός, που αυτοπαρουσιάζεται ως «ο χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ», συγκέντρωσε λίγο πάνω από το50,4% των ψήφων, σηματοδοτώντας μια μεγάλη νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Η επικράτησή του έναντι του 67χρονου πρώην κυβερνήτη ‘Αντριου Κουόμο (41,6%), ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος, και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα (7,1%), αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει την παραμονή των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και προειδοποιώντας ότι θα φέρει «καταστροφή» στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίβα να στηρίξουν τον Κουόμο για να αποτρέψουν τη νίκη του Δημοκρατικού σοσιαλιστή. Παρά τις εκκλήσεις του, ο Μαμντάνι επικράτησε με ευρεία διαφορά.

Ποιος είναι ο Ζόχραν Μαμντάνι;

Είναι μόλις 34 ετών, μουσουλμάνος και δηλώνει «δημοκράτης σοσιαλιστής». Ο Τραμπ τον αποκαλεί κομμουνιστή και απειλεί με κυρώσεις σε περίπτωση που ο Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κάτοικος Αστόρια στο Κουίνς, έχει καταφέρει να κερδίσει τις συμπάθειες των συμπολιτών του, εστιάζοντας σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητά λογικά ενοίκια για όλους, δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές, σεβασμό για τους μετανάστες.

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, πριν να ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του, ελάχιστοι είχαν ακούσει το όνομά του. Αλλά η προεκλογική του παρουσία άλλαξε τα δεδομένα, ξανάδωσε για πολλούς νόημα στην πολιτική, ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη φορά περίπου 740.000 Νεοϋορκέζοι, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ψηφοφόρων, έκαναν χρήση του δικαιώματος της «πρόωρης ψήφου» (Early Voting), πέντε φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Την περασμένη Κυριακή πάνω από 90.000 εθελοντές βγήκαν στους δρόμους και χτύπησαν πάνω από 200.000 πόρτες για να διαφημίσουν το πρόγραμμά του. Ειδικά η νεολαία πρωτοστατεί στην εκστρατεία του. Έτσι κι αλλιώς για το 62% των ηλικίας κάτω των 30 ετών ερωτηθέντων Αμερικανών ο «σοσιαλισμός» είναι μια θετική έννοια.

Φόροι για τους πλούσιους

Σε μια περίοδο έντονης πόλωσης στις ΗΠΑ από τις πολιτικές του Τραμπ ο Μαμντάνι εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα, μιλά για μια πόλη που θα δίνει σε όλους το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και δηλώνει ανοιχτά ότι θέλει να χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες του φορολογώντας τον πλούτο. Κατάφερε μάλιστα να μιλήσει και σε τμήματα της μεσαίας τάξης που έδειχναν κατά καιρούς ευάλωτα στον πειρασμό της MAGA ατζέντας. Ακόμα ένας λόγος να προκαλέσει την μήνι του Τραμπ, που τον έχει δαιμονοποιήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ότι σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι θα κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη. Μιλάμε για μια πόλη με 300.000 υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο εκείνου ολόκληρης της Γερμανίας.

Πάντως πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν αν η πρότασή του για φορολόγηση των πλουσίων θα εγκριθεί από την κυβερνήτη και το επιτελείο της. Ωστόσο ο γεννημένος στην Ουγκάντα πολιτικός, που στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την χιπ-χοπ μουσική και έχει εργαστεί ως στεγαστικός σύμβουλος, προηγείται εδώ και εβδομάδες σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Πίσω του ο πρώην κυβερνήτης, επίσης Δημοκρατικός Άντριου Κουόμο, που στηρίζεται από γνωστούς ευκατάστατους επιχειρηματίες, που φυσικά θέλουν να αποτρέψουν έναν σοσιαλιστή που μιλά για αναδιανομή του πλούτου στην ηγεσία του δήμου. Κατά του Μαμντάνι έχει στραφεί και το εβραϊκό λόμπι, λόγω της καταγωγής του, αλλά κυρίως εξαιτίας της ανοιχτής του υποστήριξης προς την Παλαιστίνη.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι δημοκρατικοί κερδίζουν και τη δεύτερη έδρα κυβερνήτη που κρινόταν στην εκλογική βραδιά στις ΗΠΑ

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News, ενώ νωρίτερα η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εκτιμάται ότι επικράτησε στη Βιρτζίνια, σε δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρσεϊ κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην Καλιφόρνια, στήθηκαν επίσης κάλπες, για την αναδιάταξη του εκλογικού χάρτη της πολιτείας, πρωτοβουλία που θα ευνοήσει το δημοκρατικό κόμμα, κατ’ εικόνα παρόμοιου εγχειρήματος τραμπιστών στο Τέξας.

Η δημοκρατική Σπάνμπεργκερ εκλέγεται κυβερνήτης στη Βιρτζίνια

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News, CNN και CBS News, σε διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τις ήττες του κόμματός του σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, Truth Social, το βράδυ της Τρίτης για να σχολιάσει τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, επιχειρώντας να αποσυνδέσει το όνομά του από τις απογοητευτικές εκλογικές επιδόσεις του κόμματος.

«Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ SHUTDOWN ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΨΕ», έγραψε ο Τραμπ, επικαλούμενος «δημοσκόπους» χωρίς να τους κατονομάζει. Πρόκειται για την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, τα οποία έδειξαν απώλειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε καίριες αναμετρήσεις.

