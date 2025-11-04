Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Μια υπόθεση σοκ έρχεται από την Καλιφόρνια όπου οι γονείς και η γιαγιά ενός 8χρονου παιδιού, κατηγορούνται για την δολοφονία του.

Η σορός του μικρού Αζάια βρέθηκε σε ψυγείο με πάγο, στο διαμέρισμα της οικογένειας την περασμένη Τρίτη, μετά από κλήση αγνώστου στην αστυνομία.

Οι γονείς και η γιαγιά του, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, βασανισμό και κακοποίηση παιδιού, καθώς και για πρόκληση σκόπιμης βλάβης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες που ανέλαβε την υπόθεση ανέφερε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη γίνεται ακόμη χειρότερη από το γεγονός ότι έγινε από τα χέρια των ανθρώπων που έπρεπε να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, το αγοράκι κακοποιούνταν συστηματικά για μεγάλο διάστημα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά τους στις 24 Οκτωβρίου.

«Το πτώμα του βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα σε ένα ψυγείο γεμάτο πάγο», ανέφερε η εισαγγελία σε δελτίο τύπου.

Τρία άλλα παιδιά ηλικίας 16, 13 και 9 μηνών βρίσκονταν στο ίδιο διαμέρισμα και η φροντίδα τους ανατέθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η εγγύηση για τους κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 32 χρόνια έως ισόβια.

