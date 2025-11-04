Η… σύμπτωση του Λευκού Οίκου: Οι δωρητές του Τραμπ για την αίθουσα χορού έχουν συμβόλαια 279 δισ. δολαρίων με την κυβέρνηση

Η κατασκευή της νέας, τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο υψηλού κόστους. Είναι επίσης ένα πολιτικό και θεσμικό ζήτημα, καθώς αποκαλύπτεται ότι οι βασικοί δωρητές του έργου είναι εταιρείες που έχουν άμεσες οικονομικές σχέσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με αποκαλυπτική έκθεση της οργάνωσης Public Citizen, η πλειονότητα των εταιριών και ιδιωτών δωρητών για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, έχει ουσιαστικά οικονομικά συμφέροντα και εκκρεμότητες ενώπιον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η έκθεση βασίζεται σε 36 επώνυμους δωρητές που αποκάλυψε η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και 3 ακόμη που εντοπίστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι από αυτούς έχουν ιστορικό πολιτικών δωρεών υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, ενώ αρκετοί βρίσκονται ή βρέθηκαν πρόσφατα υπό έρευνα για σοβαρές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων παραπλάνησης καταναλωτών, παραβίασης εργασιακής νομοθεσίας και περιβαλλοντικής ζημίας.

Κορυφαίοι δωρητές και εταιρίες

AP

Ορισμένες από τις εταιρείες-δωρητές είναι:

Amazon: Αντιμετωπίζει κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για απόκρυψη εργατικών τραυματισμών στις αποθήκες της.

Apple: Επωφελήθηκε όταν η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (NLRB) απέσυρε κατηγορίες για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Google (Alphabet): Έχει δεχθεί αντιμονοπωλιακές έρευνες, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει ευνοϊκή ρύθμιση για τεχνολογικά ζητήματα και φορολογία.

credit: AP

Lockheed Martin: Έχει λάβει τεράστια αμυντικά συμβόλαια από την κυβέρνηση, και δήλωσε ότι διατηρεί «ισχυρές σχέσεις» με κάθε διοίκηση.

Comcast: Εμπλέκεται σε συζητήσεις για ρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών και της ουδετερότητας του διαδικτύου (net neutrality).

Nvidia και Microsoft: Αν και λιγότερο πολιτικά ενεργές, έχουν μεγάλο μερίδιο σε κρατικές τεχνολογικές συμβάσεις και ψηφιακές υποδομές.

Altria Group (παλαιότερα Philip Morris): Έχει ιστορικό πιέσεων ενάντια σε κανονισμούς για τη βιομηχανία καπνού και τώρα στρέφεται και προς τα προϊόντα ατμίσματος.

Η συνολική αξία των κρατικών συμβάσεων που έχουν λάβει αυτές οι εταιρείες την τελευταία πενταετία αγγίζει τα 279 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν ξοδέψει περίπου 1,6 δισ. σε πολιτικές δωρεές και lobbying.

Ορισμένοι από τους δωρητές προσέφεραν ποσά έως και 25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ.

Σύγκρουση συμφερόντων και αδιαφάνεια

Ο πρόεδρος της Public Citizen, Ρόμπερτ Γουάισμαν, δήλωσε ότι οι εταιρείες αυτές δεν κάνουν φιλανθρωπία, έχουν σαφές οικονομικό συμφέρον από την υποστήριξη του έργου και αποσκοπούν σε ευνοϊκή μεταχείριση από την κυβέρνηση. Όπως λέει, τα ποσά των δωρεών είναι «τίποτα» σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια που διακυβεύονται σε κρατικά συμβόλαια, ρυθμίσεις και ελέγχους.

Η ανωνυμία ορισμένων δωρητών δημιουργεί επιπλέον υποψίες. Το CBS News και οι New York Times αποκάλυψαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φόρμες δωρεών περιλαμβάνουν επιλογή να μην δημοσιοποιηθεί το όνομα του δωρητή. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι θα σεβαστεί την επιθυμία ανωνυμίας όσων το ζητήσουν.

Το έργο και οι αντιδράσεις

Η νέα αίθουσα χορού, έκτασης περίπου 8.400 τ.μ., ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Μέσα σε λίγες μέρες τον Οκτώβριο, συνεργεία κατεδάφισαν ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα χωρίς να υπάρχει γνωστή άδεια ή έγκριση από το Κογκρέσο ή τις αρμόδιες επιτροπές διατήρησης κτιρίων.

Το αρχικό κόστος των 200 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη ανέβει στα 300 εκατομμύρια, με στόχο χωρητικότητας έως και 1.000 ατόμων. Το έργο είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο.

Βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση πλήρη διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι τέτοια δημόσια έργα δεν πρέπει να εξαρτώνται από εταιρικά χρήματα, αλλά να χρηματοδοτούνται με δημόσιο έλεγχο και μέσω του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post / ABC News / Ipsos, οι Αμερικανοί αντιτίθενται στην κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας με αναλογία 2 προς 1.

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η μετατροπή του Λευκού Οίκου σε εργοτάξιο με ιδιωτική χρηματοδότηση εγείρει σοβαρά ηθικά και θεσμικά ζητήματα.

