Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

Η στιγμή που τρένο συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στο Σέρτς του Τέξας καταγράφηκε σε βίντεο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το τρένο δεν εκτροχιάστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νταλίκα των 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές και να κόλλησε το πίσω μέρος του.

Το ατύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην πόλη μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC.

Στις 28 Οκτωβρίου, ένα επιβατικό τρένο της Amtrak είχε συγκρουστεί με ένα ημιφορτηγό που μετέφερε πέτρες.

Και σε εκείνο το περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το τρένο υπέστη μόνο μικρές ζημιές.

