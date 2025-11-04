search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 11:47

Βρετανία: Κάλεσε την… αστυνομία γιατί ο διανομέας δεν έφερε το φαγητό του

04.11.2025 11:47
delivery_shutterstock

Ένας πολίτης στη Βρετανία αποφάσισε να καλέσει το 999 για να αναφέρει ότι ο διανομέας της υπηρεσίας Uber Eats εμφανίστηκε… χωρίς το φαγητό του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα σχόλιων, ενώ η αστυνομία υπενθυμίζει ότι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης δεν είναι για delivery που έχει καθυστερήσει.

Στο ηχητικό απόσπασμα, που δημοσίευσε η Μητροπολιτική Αστυνομία ακούγεται η στιγμή που ο πολίτης τηλεφωνεί για να αναφέρει ότι ο διανομέας έφτασε χωρίς το φαγητό του.

Ο άνθρωπος που απαντά στο τηλεφώνημα ρωτάει τον καλούντα ποιο είναι το έκτακτο περιστατικό.

Εκείνος απαντά: «Γεια σας, κύριε. Το πρόβλημα είναι ότι έκανα μια παραγγελία στην εφαρμογή Uber Eats και ο οδηγός είναι εδώ, αλλά δεν έχει το φαγητό μου».

Ο τηλεφωνητής του λέει: «Εντάξει, τότε πρέπει να το αναφέρετε στην Uber Eats».

Στη συνέχεια τον ρωτά: «Γιατί καλέσατε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;»

Ο δυσαρεστημένος πελάτης της εφαρμογής απαντά: «Γιατί προσπαθώ να καλέσω την Uber Eats, αλλά δεν μου επιτρέπει. Δεν έχω κανέναν άλλο να καλέσω».

Ο χειριστής τότε τον επιπλήττει για τη σπατάλη χρόνου που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας πραγματικής έκτακτης ανάγκης.

«Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη ζωής ή θανάτου. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Uber Eats ή με οποιονδήποτε άλλο αριθμό μπορείτε να βρείτε. Αυτό δεν είναι αστυνομικό επείγον περιστατικό και θα καταχωρηθεί ως κακή χρήση κλήσης. Παρακαλώ μην καλείτε το 999 επειδή το φαγητό σας δεν έφτασε», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαμντάνι και η ημέρα κρίσης για τον Τραμπ: Τι σημαίνουν οι εκλογές σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Νέα σφαγή στο Σουδάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί μετά από επιδρομή drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

diddy-new
ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ilektrika_patinia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:02
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

1 / 3