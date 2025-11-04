search
ΚΟΣΜΟΣ

04.11.2025 09:58

Ο Μαμντάνι και η ημέρα κρίσης για τον Τραμπ: Τι σημαίνουν οι εκλογές σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

04.11.2025 09:58
mamdani-1

Η κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης θα μετρήσει την επιθυμία των ψηφοφόρων για μια στροφή προς τα αριστερά, ενώ οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι για τη θέση του κυβερνήτη σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια έκαναν ξανά την αντίσταση στον Τραμπ κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας τους.

Οι ψηφοφόροι θα εκφράσουν σήμερα μια πρώτη κρίση για τη διακυβέρνηση Τραμπ, στις πρώτες πανεθνικές εκλογές από την έναρξη της ταραχώδους δεύτερης θητείας του, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Οι εκλογές διεξάγονται κυρίως σε προπύργια των Δημοκρατικών και σε πολιτείες-κλειδιά, όπου οι υποψήφιοι του κόμματος προσπαθούν να αξιοποιήσουν την οργή απέναντι στον Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει για την τρέχουσα εικόνα του κόμματός τους.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 να κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας Τραμπ, και τα δύο κόμματα θα παρακολουθούν στενά τα σημερινά αποτελέσματα για να χαράξουν στρατηγική για την επόμενη χρονιά.

Θα πιάσει ο Μαμντάνι το 50%;

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, 34 ετών, ο οποίος μέσα σε οκτώ μήνες μετατράπηκε από άγνωστος πολιτικός σε κεντρική μορφή της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, δεν χρειάζεται την πλειοψηφία για να εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Όμως μια καθαρή νίκη θα ενίσχυε το επιχείρημά του ότι η πόλη επιθυμεί την προοδευτική του ατζέντα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έχει την υποστήριξη σχεδόν των μισών πιθανών ψηφοφόρων, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του Άντριου Κουόμο και του Κέρτις Σλίβα.

Ο Τραμπ τη Δευτέρα υποστήριξε τον Κουόμο, μια κίνηση που πιθανόν δεν θα τον βοηθήσει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η Νέα Υόρκη υποστήριξε την Καμάλα Χάρις αντί του Τραμπ, με διαφορά 36 ποσοστιαίων μονάδων στις προηγούμενες εκλογές.

Μια καθαρή, πλειοψηφική νίκη για τον Μαμντάνι θα αποτελούσε εντολή για την προοδευτική πολιτική που αυτός και οι σύντροφοί του στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές υποστηρίζουν εδώ και χρόνια.

Στην καρδιά αυτής της πολιτικής βρίσκονται αυξήσεις φόρων για τους πλούσιους ώστε να χρηματοδοτηθούν οι μεταφορές και τα κοινωνικά προγράμματα για τη μείωση του κόστους ζωής.

Αν και η Νέα Υόρκη ελάχιστη σχέση έχει με τα προάστια που θα είναι οι βασικές εκλογικές μάχες του 2026, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζουν τον Μαμντάνι ως το «νέο πρόσωπο των Δημοκρατικών» και να τον συνδέουν με άλλους υποψήφιους.

Το ποσοστό του σήμερα θα καθορίσει σε ποιον βαθμό θα τον αγκαλιάσει το κόμμα εκτός Νέας Υόρκης.

Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

Κάθε τέσσερα χρόνια, έναν χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές, οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια προσφέρουν ένα τεστ για το πώς τα πάει ο εκάστοτε νέος πρόεδρος.

Η πρόσφατη ιστορία δείχνει πως συνήθως δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν.

Από την εποχή του Νίξον και μετά, οι ψηφοφόροι στη Βιρτζίνια έχουν επιλέξει κυβερνήτη του αντίθετου κόμματος από τον πρόεδρο, με μόλις μία εξαίρεση.

Τώρα, με τον Τραμπ πάλι στον Λευκό Οίκο, η βουλευτής Μίκι Σέριλ από το Νιου Τζέρσεϊ και η πρώην βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ από τη Βιρτζίνια προσπαθούν να αξιοποιήσουν την οργή των Δημοκρατικών απέναντι στον Τραμπ για να εκλεγούν κυβερνήτες στις πολιτείες τους.

Ο «πόλεμος των δημάρχων»

Πέρα από τη Νέα Υόρκη, πολλές μεγάλες πόλεις θα εκλέξουν δημάρχους σήμερα. Οι νυν δήμαρχοι αναμένεται να επανεκλεγούν άνετα σε Ατλάντα, Βοστώνη, Σινσινάτι, Πίτσμπουργκ και Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα).

Νέοι δήμαρχοι θα εκλεγούν σε Ντιτρόιτ, Μπάφαλο και Τζέρσι Σίτι.

Οι πιο ενδιαφέρουσες μάχες για δημαρχία βρίσκονται στη Μινεάπολη και το Σιάτλ, όπου κεντρώοι Δημοκρατικοί δήμαρχοι προσπαθούν να υπερασπιστούν τη θέση τους απέναντι σε προοδευτικούς αντιπάλους, σε εκλογές που λειτουργούν ως δείκτης της διάθεσης των αστών αριστερών ψηφοφόρων εκτός Νέας Υόρκης.

Και στο Μαϊάμι, 13 υποψήφιοι δήμαρχοι —ανάμεσά τους πρώην δήμαρχοι και μέλη πολιτικών δυναστειών της περιοχής— διεκδικούν θέση στον δεύτερο γύρο της 9ης Δεκεμβρίου, εκτός κι αν κάποιος εξασφαλίσει πάνω από 50% σήμερα και εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

