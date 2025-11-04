search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 13:30

Ο τυφώνας Καλμάγκι «σάρωσε» τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 26 νεκροί, τεράστιες καταστροφές, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

04.11.2025 13:30
philippines_typhoon

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

Βρετανία: Κάλεσε την… αστυνομία γιατί ο διανομέας δεν έφερε το φαγητό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:22
fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

1 / 3