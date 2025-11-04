Ο τυφώνας Καλμάγκι «σάρωσε» τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 26 νεκροί, τεράστιες καταστροφές, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.
Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.
Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.
Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».
Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.
Διαβάστε επίσης:
Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)
Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του
Βρετανία: Κάλεσε την… αστυνομία γιατί ο διανομέας δεν έφερε το φαγητό του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.