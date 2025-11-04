Ο τυφώνας Καλμάγκι «σάρωσε» τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 26 νεκροί, τεράστιες καταστροφές, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

🚨 Extreme flooding now in Talisay, Cebu in the Philippines due to typhoon Talmaegi (TinoPH).



People are pleading for help.



📹 KrisNa VlogLife pic.twitter.com/vL4gzuRLhG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 3, 2025

Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Look at the severe flooding this morning — people can be seen sitting on rooftops as floodwaters have risen to roof level following Typhoon Tino (Kalmaegi) in Liloan, Cebu, Philippines. 😢 pic.twitter.com/inHgjj96t9 November 4, 2025

Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.

This is not normal — it’s getting worse day by day. This morning, powerful floodwaters hit Villa Azalea Phase 2C, Cotcot, Liloan, Cebu, Philippines, as strong winds and heavy rain from Typhoon Tino (Kalmaegi) continued. pic.twitter.com/5qmenSBQNV November 4, 2025

