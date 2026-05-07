ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:24
07.05.2026 09:48

Τζέιν Φόντα: Το συγκινητικό αντίο στον Τεντ Τέρνερ – «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά»

Το δικό της αντίο στον πρώην σύζυγό της Τεντ Τέρνερ θέλησε να πει δημοσίως η Τζέιν Φόντα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ιδρυτή του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, σε ηλικία 87 ετών.

Μέσα από ένα εκτενές κείμενο στα social media, η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που η ίδια αγάπησε βαθιά και ο οποίος τη βοήθησε να πιστέψει στον εαυτό της.

Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001, ενώ μετά τον χωρισμό τους, παρέμειναν στενοί φίλοι, με τη Φόντα να τον αποκαλεί συχνά ως τον «αγαπημένο της πρώην σύζυγο».

«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, σαν πειρατής βγαλμένος από άλλη εποχή, και τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο», έγραψε η Φόντα.

«Με είχε ανάγκη. Κανείς μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει ότι με χρειαζόταν. Και δεν μιλούσαμε για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά για τον δημιουργό του CNN και του Turner Classic Movies, τον άνθρωπο που είχε κατακτήσει το America’s Cup ως ένας από τους σπουδαιότερους ιστιοπλόους στον κόσμο. «Το να νιώθεις ταυτόχρονα ότι σε χρειάζονται και ότι σε φροντίζουν μπορεί να σε μεταμορφώσειΟ Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση» πρόσθεσε.

Η Φόντα ανέφερε ακόμη ότι ο Τέρνερ ήταν ιδιαίτερα στρατηγικός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας, ενώ υπογράμμισε πόσα πράγματα έμαθε δίπλα του κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δίπλα του έμαθε πολλά. Αναφερόμενη στα πέντε παιδιά του Τέρνερ, με τα οποία διατήρησε στενή σχέση ως μητριά, η Τζέιν Φόντα επισημαίνει:

«Είχα τέσσερις μητριές μεγαλώνοντας και ξέρω πόσο σημαντικές μπορούν να γίνουν στη ζωή ενός παιδιού. Προσπαθήσαμε όλοι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη, ανορθόδοξη οικογένεια και τους αγαπώ μέχρι σήμερα» τόνισε.

Ο Τέρνερ πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Turner Enterprises. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος τον Σεπτέμβριο του 2018, έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη και άλλες γνωστικές λειτουργίες.

