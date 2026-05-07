Γιάννης Κότσιρας: «Σε όλα τα τραγούδια μου υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου»

Στα πρόσωπα που τον εμπνέουν όταν δημιουργεί αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί στίχοι στα τραγούδια του είναι αφιερωμένοι στην οικογένειά του.

«Πάρα πολλά κομμάτια είναι αφιερωμένα στους δικούς μου ανθρώπους. Κατ’ αρχάς το τραγούδι «Να μ’ αγαπάς» είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι’ αυτό και μιλώ για τα μάτια της τα γκρίζα. Έχω γράψει το «Φως» επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου. Στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας. Δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα» τόνισε, σε συνέντευξή του στο ένθετο Real life.

Όσο για την επιτυχία, ο Γιάννης Κότσιρας επισημαίνει ότι αυτή δεν έχει να κάνει με views, clicks και streams, αλλά με ανθρώπους που ακούν και σιγοτραγουδούν τα κομμάτα του στην καθημερινότητά τους.

«Αυτό που ορίζω επιτυχία είναι να ξέρω ότι έχω μπει στο αυτοκίνητο των ανθρώπων, έχω μπει στο κινητό τους, στη ζωή τους. Επιτυχία δεν είναι τα clicks, τα views και τα streams. Είναι το να ξέρω ότι με ακούν στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο τους και αυτό το βλέπω στα δικά μου live» τόνισε.

