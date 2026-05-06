Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Οδηγός εισόδου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica έχει αρχίσει, καθώς απομένουν λίγα μόλις 24ωρα μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου, όταν το θρυλικό συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour.

Αναμφισβήτητα, η επερχόμενη συναυλία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για την Ελλάδα, κάτι που γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός ότι τα εισιτήρια για τη μεγάλη βραδιά εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Με την ανυπομονησία των fans να «χτυπά κόκκινο», η μπάντα που καθόρισε τον ήχο του thrash metal επιστρέφει με μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, και υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία.

Την ίδια ώρα, η χαρακτηριστική σκηνή 360° επιτρέπει στο κοινό να απολαύσει το θέαμα, από κάθε σημείο του σταδίου.

Ώρες προσέλευσης & πρόγραμμα

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, High Priority Promotions, το πρόγραμμα της βραδιάς θα έχει ως εξής:

Άνοιγμα πυλών: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: περίπου 20:30

Οι διοργανωτές συνιστούν έγκαιρη προσέλευση, καθώς αναμένεται μεγάλος όγκος θεατών και αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Είσοδος στο στάδιο

Αρένα: Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρα), καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσω ειδικής σήμανσης θα οδηγηθούν στον χώρο μπροστά από τη σκηνή. Διατίθεται δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Καθήμενοι: Οι θεατές με εισιτήρια για καθήμενους έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους εκτός από εκείνες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Η είσοδος γίνεται από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17, με σαφή καθοδήγηση εντός του χώρου.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας, η High Priority Promotions έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες:

Επιτρέπονται:

Μικρές τσάντες έως μέγεθος Α4 (21cm x 30cm)

Απαγορεύονται:

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα

Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία

Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως αντικείμενα που παραβιάζουν τους κανόνες δεν θα επιτρέπονται εντός του χώρου.

