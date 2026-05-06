Τζολί – Πιτ: Νίκη της Αντζελίνα στη δικαστική διαμάχη για το οινοποιείο τους

Μία νίκη για την Αντζελίνα Τζολί σημειώθηκε στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σχετικά με το οινοποιείο τους.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου τους Λος Άντζελες, την οποία έφερε στο φως η Daily Mail, η 50χρονη ηθοποιός δεν υποχρεούται να παραδώσει 22 emails που σχετίζονται με την υπόθεση στην πλευρά του Πιτ.

Η εν λόγω απόφαση ανατρέπει, μάλιστα, προηγούμενη εντολή του Δεκεμβρίου 2025, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχουν νομικές στρατηγικές και, ως εκ τούτου, προστατεύονται.

Angelina Jolie scores 'important' victory over ex Brad Pitt in their ugly court battle over $184m winery https://t.co/aqvjUg5hEw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, έκανε λόγο για μια «σημαντική νίκη», υποστηρίζοντας ότι «ο Πιτ επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε προνομιακό υλικό που δεν έπρεπε να δοθεί».

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από τον κοντινό κύκλο του Μπραντ Πιτ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη, που απλώς «καθυστερεί την αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων».

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν δικαίωσε πλήρως την Τζολί, καθώς απέρριψε το αίτημά της να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του ηθοποιού.

Σημειώνεται ότι η διαμάχη για το Château Miraval -όπως ονομάζεται το οινοποιείο αξίας περίπου 184 εκατομμυρίων δολαρίων- συνεχίζεται εδώ και δέκα χρόνια, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν, μετά τον χωρισμό τους, τόσο για την πώληση μεριδίου του ακινήτου όσο και για τη διαχείρισή του.

Παράλληλα, υπάρχει νέα διαφωνία σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η δίκη, με την Τζολί να προτείνει το φθινόπωρο του 2027 και τον Πιτ να επιθυμεί νωρίτερη εκδίκαση.

Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», χώρισε το 2016 και με το διαζύγιο να οριστικοποιείται, το 2024.

Διαβάστε επίσης:

Ηλίας Ψινάκης: «Η Άννα Βίσση κάνει μια τρομακτική καριέρα, είναι φαινόμενο» (Video)

Χαβιέ Μπαρδέμ: Αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ – «Είναι απίστευτα όμορφη – Είμαι ευλογημένος που είμαι μαζί της» (Video)

Νένα Μεντή για Άννα Παναγιωτοπούλου: «Δεν ταιριάζαμε, δεν ήταν ποτέ φίλη μου, αλλά αγαπιόμασταν» (Video)



