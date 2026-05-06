«The Return of Stanley Atwell»: Ο Damian Lewis εισβάλλει στο νέο θρίλερ του Steven Soderbergh (photos)

Ο Ντέμιαν Λιούις (Damian Lewis) εντάχθηκε στο καστ του νέου σαγηνευτικού θρίλερ «The Return of Stanley Atwell», στο πλευρό της Έλα Παρνέλ (Ella Purnell) και του Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine).

Η ταινία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. Μια πρώτη ματιά που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει το πρωταγωνιστικό δίδυμο, ενώ ο σταρ των σειρών «Band of Brothers» και «Homeland» εμφανίζεται σε ένα ακόμα στιγμιότυπο ντυμένος με σμόκιν, να ποζάρει μελαγχολικός πίσω από ένα γεμάτο καπνούς μπαρ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζες Αλεξάντερ ((Jessica Alexander), Άντριαν Ρόλινς (Adrian Rawlins) και Γουίλ Κιν (Will Keen).

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπράιαν Γουέλς (Brian Welsh), το έργο βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιστορία του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh), ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Γουέλς με τον Σόντερμπεργκ, μετά το ντεμπούτο τους με τίτλο «Beats».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο μέχρι πρότινος αγνοούμενος γιος και κληρονόμος του Λόρδου Atwell, Stanley (Γκάλιτζιν) επιστρέφει απρόσμενα στο πατρικό κτήμα, έχοντας αποδράσει μετά από δέκα χρόνια μυστηριώδους ομηρίας. Η σοκαριστική επανεμφάνισή του πυροδοτεί το χάος, καθώς βρίσκει την αδελφή του Beatrice να διεκδικεί την κληρονομιά του, ενώ η στενή του φίλη Pamela (Παρνέλ), χειραγωγεί την αινιγματική επιστροφή του και ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τον έλεγχο της περιουσίας των Atwell».

«Η παρουσία του Ντέμιαν Λιούις στο “The Return of Stanley Atwell” στον ρόλο του Barnaby Towan μας γέμισε χαρά» δήλωσε ο Γουέλς. «Προσδίδει στον ρόλο χιούμορ, βάθος και μια σειρά από αναπάντεχες εκπλήξεις. Ο Ντέμιαν είναι η ιδανική προσθήκη για αυτό το καστ και μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι θέλησε να συμμετάσχει» πρόσθεσε.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν η Λίζα Μάρσαλ (Liza Marshall) για την Hera Pictures και ο Τζον Γκορ (John Gore) για λογαριασμό των John Gore Studios, σύμφωνα με το Deadline. Η Protagonist Pictures έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις, ενώ η WME Independent συνδιαχειρίζεται τα δικαιώματα προβολής στις ΗΠΑ.

