ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:43
«Tony»: Ο Dominic Sessa ενσαρκώνει τον θρύλο της γαστρονομίας Anthony Bourdain – Το πρώτο trailer (photo/video)

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας «Tony», από την Α24, προσφέροντας μια χωρίς επεξεργασία και γεμάτη ένταση εικόνα στα νεανικά χρόνια του βραβευμένου σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικού ειδώλου Άντονι Μπουρντέν (Anthony Bourdain).

Ο Ντόμινικ Σέσα (Dominic Sessa), η αποκάλυψη της ταινίας «The Holdovers», υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

«Στη πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας. Συγγραφέας είμαι. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει στο trailer, πασχίζοντας να βρει τη θέση του μέσα στο κόσμο της γαστρονομίας.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas), Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones), Νταγκμάρα Ντομίντσικ (Dagmara Dominczyk), Μόνικα Ρέιμουντ (Monica Raymund), Λίο Γούντολ (Leo Woodall) και Σταύρος Χαλκιάς

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Τζόνσον (Matt Johnson), σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς (Todd Bartels) και Λου Χάου (Lou Howe). Ο καναδός δημιουργός που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «BlackBerry» επέλεξε τον Σέσα λόγω των κοινών τους σημείων με τον Μπουρντέν. «Είναι [και οι δύο] από το Τζέρσεϊ και οι δύο φοίτησαν σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς να προσαρμοστούν ποτέ, δύο πνεύματα ανήσυχα και σε διαρκή αναζήτηση» είπε στο Entertainment Weekly.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια τυπική βιογραφία που προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή.

«Η ταινία εστιάζει σε ένα μεταμορφωτικό καλοκαίρι του 1975 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική προσέγγιση σε μια περίοδο της ζωής του που παραμένει σε κάποιο βαθμό άγνωστη. Ελπίζουμε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι έχει μια αφετηρία και να αναδείξει τον άνθρωπο που μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές στα δικά μας μονοπάτια», συμπλήρωσαν.

Ο διάσημος σεφ έδωσε τέλος στη ζωή του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία το 2018, σε ηλικία 61 ετών, σύμφωνα με τον Guardian. Το «Tony» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Αύγουστο.

