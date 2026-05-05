Φεστιβάλ των Καννών: Αυτή είναι η κριτική επιτροπή – Πρόεδρος ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook (photos)

Η σταρ του Χόλιγουντ Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η βραβευμένη με Όσκαρ κινέζα σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård) είναι μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ (Park Chan-wook), ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η κριτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι (Paul Laverty) και ο ηθοποιός Άιζακ ντε Μπανκολέ (Isaach De Bankolé), θα απονείμει μεταξύ άλλων τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη 12η έως την 23η Μαΐου. Το 2025, την ανώτατη αυτή διάκριση είχε λάβει η ταινία «It Was Just an Accident» (Ένα Απλό Ατύχημα) του ιρανού αντιφρονούντα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί (Jafar Panahi).

Η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος από το Βέλγιο Λόρα Βάντελ (Laura Wandel), ο χιλιανός κινηματογραφιστής Ντιέγκο Σέσπεδες (Diego Céspedes) και η παραγωγός Ρουθ Νέγκα (Ruth Negga) ολοκληρώνουν αυτήν την εννεαμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε 22 ταινίες που θα διαγωνιστούν και να απονείμει πολλά άλλα βραβεία (ερμηνείας, σεναρίου…) στο πλαίσιο του δεκαπενθήμερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το λαμπερό «πρώτο όνομα» αυτής της επιτροπής, η Ντέμι Μουρ επανέρχεται στην Κρουαζέτ, όπου είχε κάνει αίσθηση το 2024 με την ταινία «The Substance» της γαλλίδας Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat), η οποία είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου και είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της πρωταγωνίστριας μεγάλων επιτυχιών της δεκαετίας του 1990.

