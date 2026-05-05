search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 11:47
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 11:33

Φεστιβάλ των Καννών: Αυτή είναι η κριτική επιτροπή – Πρόεδρος ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook (photos)

05.05.2026 11:33
cannes_festival_0505_1920-1080_new

Η σταρ του Χόλιγουντ Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η βραβευμένη με Όσκαρ κινέζα σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård) είναι μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ (Park Chan-wook), ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η κριτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι (Paul Laverty) και ο ηθοποιός Άιζακ ντε Μπανκολέ (Isaach De Bankolé), θα απονείμει μεταξύ άλλων τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη 12η έως την 23η Μαΐου. Το 2025, την ανώτατη αυτή διάκριση είχε λάβει η ταινία «It Was Just an Accident» (Ένα Απλό Ατύχημα) του ιρανού αντιφρονούντα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί (Jafar Panahi).

Η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος από το Βέλγιο Λόρα Βάντελ (Laura Wandel), ο χιλιανός κινηματογραφιστής Ντιέγκο Σέσπεδες (Diego Céspedes) και η παραγωγός Ρουθ Νέγκα (Ruth Negga) ολοκληρώνουν αυτήν την εννεαμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε 22 ταινίες που θα διαγωνιστούν και να απονείμει πολλά άλλα βραβεία (ερμηνείας, σεναρίου…) στο πλαίσιο του δεκαπενθήμερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το λαμπερό «πρώτο όνομα» αυτής της επιτροπής, η Ντέμι Μουρ επανέρχεται στην Κρουαζέτ, όπου είχε κάνει αίσθηση το 2024 με την ταινία «The Substance» της γαλλίδας Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat), η οποία είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου και είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της πρωταγωνίστριας μεγάλων επιτυχιών της δεκαετίας του 1990.

Διαβάστε επίσης:

Hollywood: Emily Blunt και Stanley Tucci κατέκτησαν τη Λεωφόρο της Δόξας (photos/videos)

Kenneth Branagh: Το όνειρό του για μια τελευταία, διαφορετική ταινία «Thor»

«Nice Fish»: Από το θεατρικό σανίδι στη μεγάλη οθόνη με την υπογραφή του Μαρκ Ράιλανς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hondius-7
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Η «κρουαζιέρα εξερεύνησης» των 18.000 ευρώ ανά άτομο και στο τέλος… χανταϊός – Η πικρή εμπειρία ενός «ταξιδιού ζωής»

kairos new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το «Πορτοκαλί πέπλο» της Μεσογείου: Η επιστήμη πίσω από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Γιατί η άνοιξη είναι η «χρυσή εποχή» του φαινομένου;

cannes_festival_0505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ των Καννών: Αυτή είναι η κριτική επιτροπή – Πρόεδρος ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook (photos)

xaris_kastanidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Μενεμένης δικαιώνει Καστανίδη και καρφώνει Δρούλια: «Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…»

karvouniaris_1411_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Δημοκρατία σε αναστολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

baros tzoymerka- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 11:47
hondius-7
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Η «κρουαζιέρα εξερεύνησης» των 18.000 ευρώ ανά άτομο και στο τέλος… χανταϊός – Η πικρή εμπειρία ενός «ταξιδιού ζωής»

kairos new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το «Πορτοκαλί πέπλο» της Μεσογείου: Η επιστήμη πίσω από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Γιατί η άνοιξη είναι η «χρυσή εποχή» του φαινομένου;

cannes_festival_0505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ των Καννών: Αυτή είναι η κριτική επιτροπή – Πρόεδρος ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook (photos)

1 / 3