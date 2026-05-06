Ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε με φούστα στο Met Gala επειδή «οι πιο αρρενωποί άντρες φορούν φούστες» στην πολυνησιακή κουλτούρα

Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε ένα μαύρο φράκο από μοχέρ και ένα παπιγιόν σε συνδυασμό με μια ασορτί πλισέ φούστα καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 χέρι-χέρι με τη σύζυγό του, Λόρεν Χάσιαν. Όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση, η οποία ήταν ειδικά σχεδιασμένη από τον σχεδιαστή Τομ Μπράουν, ο Τζόνσον είπε ότι ήταν εν μέρει εμπνευσμένη από την πολυνησιακή κουλτούρα, στην οποία οι «πιο αρρενωποί άνδρες» φορούν φούστες. Το φράκο περιείχε πάνω από 350 μέτρα χειροποίητων πλισέ μεταξωτών κορδελών σε μια «σκελετική σύνθεση», σύμφωνα με τον σχεδιαστή.

«Νιώθω υπέροχα!» είπε ο Τζόνσον όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το πώς είναι να φοράς φούστα. «Πρώτα, η ομάδα του Τομ Μπράουν ρώτησε: “Ε, θα είναι κουλ ο Deej με αυτή την πλισέ φούστα;” Και εγώ σκέφτηκα: “Κοιτάξτε, στην κουλτούρα μας, την πολυνησιακή κουλτούρα, φοράμε λαβαλάβα, φοράμε φούστες”. Οι πιο αρρενωποί άντρες, όχι ότι είμαι ένας από αυτούς, αλλά οι πιο αρρενωποί άντρες φορούν λαβαλάβα και φούστες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόνσον μιλάει ανοιχτά για την αρρενωπότητα. Στο CinemaCon 2026, προωθώντας την ταινία δράσης «Moana» της Disney, είπε ότι «πραγματική αρρενωπότητα» για άνδρες όλων των ηλικιών σημαίνει ενδυνάμωση των γυναικών στη ζωή τους.

«Ο ήρωας της ιστορίας μας δεν είναι πριγκίπισσα. Είναι πολεμίστρια», είπε ο Τζόνσον στο πλήθος του CinemaCon, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του ως Μάουι είναι να καθοδηγεί και να ενδυναμώνει την ηρωίδα του τίτλου. «Όλοι οι άνδρες όλων των ηλικιών, θα πρέπει να ενδυναμώνουμε, να στηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε όλες τις γυναίκες. Έτσι μοιάζει η πραγματική αρρενωπότητα».

