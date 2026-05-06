search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 19:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 19:03

Ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε με φούστα στο Met Gala επειδή «οι πιο αρρενωποί άντρες φορούν φούστες» στην πολυνησιακή κουλτούρα

06.05.2026 19:03
Dwayne Johnson

Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε ένα μαύρο φράκο από μοχέρ και ένα παπιγιόν σε συνδυασμό με μια ασορτί πλισέ φούστα καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 χέρι-χέρι με τη σύζυγό του, Λόρεν Χάσιαν. Όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση, η οποία ήταν ειδικά σχεδιασμένη από τον σχεδιαστή Τομ Μπράουν, ο Τζόνσον είπε ότι ήταν εν μέρει εμπνευσμένη από την πολυνησιακή κουλτούρα, στην οποία οι «πιο αρρενωποί άνδρες» φορούν φούστες. Το φράκο περιείχε πάνω από 350 μέτρα χειροποίητων πλισέ μεταξωτών κορδελών σε μια «σκελετική σύνθεση», σύμφωνα με τον σχεδιαστή.

«Νιώθω υπέροχα!» είπε ο Τζόνσον όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το πώς είναι να φοράς φούστα. «Πρώτα, η ομάδα του Τομ Μπράουν ρώτησε: “Ε, θα είναι κουλ ο Deej με αυτή την πλισέ φούστα;” Και εγώ σκέφτηκα: “Κοιτάξτε, στην κουλτούρα μας, την πολυνησιακή κουλτούρα, φοράμε λαβαλάβα, φοράμε φούστες”. Οι πιο αρρενωποί άντρες, όχι ότι είμαι ένας από αυτούς, αλλά οι πιο αρρενωποί άντρες φορούν λαβαλάβα και φούστες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόνσον μιλάει ανοιχτά για την αρρενωπότητα. Στο CinemaCon 2026, προωθώντας την ταινία δράσης «Moana» της Disney, είπε ότι «πραγματική αρρενωπότητα» για άνδρες όλων των ηλικιών σημαίνει ενδυνάμωση των γυναικών στη ζωή τους.

«Ο ήρωας της ιστορίας μας δεν είναι πριγκίπισσα. Είναι πολεμίστρια», είπε ο Τζόνσον στο πλήθος του CinemaCon, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του ως Μάουι είναι να καθοδηγεί και να ενδυναμώνει την ηρωίδα του τίτλου. «Όλοι οι άνδρες όλων των ηλικιών, θα πρέπει να ενδυναμώνουμε, να στηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε όλες τις γυναίκες. Έτσι μοιάζει η πραγματική αρρενωπότητα».

Διαβάστε επίσης:

Μπίλι Άιλις για τη μάχη της με το σύνδρομο Τουρέτ: «Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέζω τα τικ μου συνεχώς» (Video)

Τζολί – Πιτ: Νίκη της Αντζελίνα στη δικαστική διαμάχη για το οινοποιείο τους

Ηλίας Ψινάκης: «Η Άννα Βίσση κάνει μια τρομακτική καριέρα, είναι φαινόμενο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metallica
LIFESTYLE

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Οδηγός εισόδου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

trump 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και ΗΠΑ κοντά στα σημεία επανέναρξης των συνομιλιών – Μορατόριουμ στο εμπλουτισμένο ουράνιο ή αποστολή του στις ΗΠΑ όπως θέλει ο Τραμπ;

provata_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν βοσκοτόπια και ελαιόδεντρα ακόμη και… εκτός Ελλάδας – Στο εδώλιο 58 Κρητικοί, «φωτιά» οι διάλογοι

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πως έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 – Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

akylas vienni prova – new
MEDIA

Eurovision 2026: Βίντεο… υπερπαραγωγή από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα για το «Ferto»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

seismos ekklisaki
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθιακός: Η «ωρολογιακή βόμβα» των 136 ρηγμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 19:47
metallica
LIFESTYLE

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Οδηγός εισόδου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

trump 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και ΗΠΑ κοντά στα σημεία επανέναρξης των συνομιλιών – Μορατόριουμ στο εμπλουτισμένο ουράνιο ή αποστολή του στις ΗΠΑ όπως θέλει ο Τραμπ;

provata_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν βοσκοτόπια και ελαιόδεντρα ακόμη και… εκτός Ελλάδας – Στο εδώλιο 58 Κρητικοί, «φωτιά» οι διάλογοι

1 / 3