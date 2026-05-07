Κάιλι Μινόγκ: Η ζωή πίσω από τα φώτα στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix – Καθηλωτικό το πρώτο τρέιλερ (Video)

Από τις πρώτες εμφανίσεις της στη σαπουνόπερα «Neighbours» όπου μαγνήτιζε τα βλέμματα μέχρι την αποθέωσή της ως παγκόσμιο είδωλο της ποπ, η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) έχει διαγράψει μία θρυλική πορεία που μετρά εκατομμύρια θαυμαστές, κόκκινα χαλιά, εμβληματικά βίντεο κλιπ και sold-out περιοδείες.

Η διάσημη Αυστραλή σταρ, όμως, δεν γνώρισε μόνο τη λάμψη. Ήρθε αντιμέτωπη με τη μάχη κατά του καρκίνου, την αμφισβήτηση και την οδυνηρή απώλεια αγαπημένων προσώπων της. Όλες αυτές οι πτυχές φωτίζονται στο «Kylie», τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών του Netflix, της οποίας το πρώτο επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες.

Στο βίντεο, διάρκειας δυόμισι λεπτών, ξετυλίγονται τέσσερις δεκαετίες εντυπωσιακής καριέρας, αποτυπώνοντας τόσο τις θριαμβευτικές στιγμές όσο και τις δυσκολίες στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, σύμφωνα με το Billboard.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φωτίζουν τη διαδρομή της είναι ο Νικ Κέιβ (Nick Cave), ο οποίος είχε καλέσει τη σταρ να συνεργαστούν το 1995 στην εμβληματική επιτυχία «Where The Wild Roses Grow» και αργότερα στην ταινία του «20,000 Days on Earth». Στο βίντεο την περιγράφει ως «μία αληθινή δύναμη που δίνει προς τα έξω».

Το τρέιλερ λειτουργεί ως μία συγκινητική αναδρομή, καθώς το κοινό παρακολουθεί την Κάιλι να ωριμάζει μπροστά στις οθόνες μέσα από σπάνια στιγμιότυπα. Ωστόσο, η λάμψη δίνει γρήγορα τη θέση της στη σκληρή πραγματικότητα, καθώς το ντοκιμαντέρ αγγίζει τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού σε ηλικία 36 ετών.

«Δεν ξέραμε αν θα γινόταν ποτέ ξανά καλά», εξομολογείται η αδερφή της, Ντάνι Μινόγκ (Dannii Minogue), ενώ η Κάιλι συμπληρώνει: «Η μουσική μάς έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε».

Στη σειρά συμμετέχουν, επίσης, ο Τζέισον Ντόνοβαν (Jason Donovan) και ο μέντοράς της, Πιτ Γουότερμαν (Pete Waterman).

Το «Kylie», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy και BAFTA Μάικλ Χαρτ (Michael Harte) και παραγωγή της Ventureland του Τζον Μπάτσεκ (John Battsek), θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 20 Μαΐου.

