ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:07
23.04.2026 14:59

Στα σκαριά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

23.04.2026 14:59
Νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων θα εξερευνήσει πώς η Κάιλι Μινόγκ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ μουσικής.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια από την Αυστραλία θα μιλά ανοιχτά για τη ζωή της στο ντοκιμαντέρ, με τίτλο KYLIE του Netflix που θα εξετάζει πώς «αναδιαμόρφωσε την ποπ και έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά είδωλα της μουσικής».

Το ντοκιμαντέρ δημιουργεί η ομάδα πίσω από τη βιογραφική σειρά του Netflix για τον Ντέβιντ Μπέκαμ, Beckham. Παρουσιάζοντας πλάνα από οικογενειακές ταινίες, προσωπικές φωτογραφίες και νέες συνεντεύξεις με την ίδια την τραγουδίστρια, το Netflix αναφέρει ότι «εξετάζει πώς αντιμετώπισε τον δημόσιο έλεγχο, την προσωπική απώλεια και την ασθένεια με σθένος και χάρη, κερδίζοντας σεβασμό πολύ πέρα από τη δική της βάση θαυμαστών».

Η σειρά ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της αδερφής της, Ντάνι Μινόγκ, του Τζέισον Ντόνοβαν, του Νικ Κέιβ και του Πιτ Γουότερμαν.

Το ντοκιμαντέρ θα εξετάσει πώς η Αυστραλή σταρ έχει επανεφεύρει τον εαυτό της – από την ερμηνεία της στην ταινία Neighbours ως Σαρλίν Ρόμπινσον – τον ρόλο που την έκανε διάσημη τη δεκαετία του 1980 – μέχρι την επιτυχία της ως τραγουδίστρια που έφτασε στην κορυφή των charts για πέντε δεκαετίες και πούλησε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:06
paxlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

exarchou
BUSINESS

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

kovesi-adonis-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

1 / 3