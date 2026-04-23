Για εγκλήματα πολέμου κατηγορεί το Ισραήλ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου μετά τη δολοφονία δημοσιογράφου σε αεροπορική επιδρομή

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, μετά από αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας την Τετάρτη, κατά την οποία σκοτώθηκε μια δημοσιογράφος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας άλλος.

Η Αμάλ Χαλίλ, η οποία εργαζόταν για την εφημερίδα Al Akhbar του Λιβάνου, σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε το δημοσιογραφικό της έργο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Είναι η τέταρτη εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης που δολοφονείται από το Ισραήλ στον Λίβανο από τον Μάρτιο. Η άλλη δημοσιογράφος αναγνωρίστηκε από τις λιβανέζικες αρχές ως η Ζεϊνάμπ Φαράτζ, μια ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ. Το Al Akhbar είναι μια αριστερή εφημερίδα φίλα προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Al Jazeera’s Heidi Pett says journalist Amal Khalil received threats from an Israeli WhatsApp number during the last war, warning her to stop reporting or leave Lebanon “if she wanted her head to remain on her shoulders,” before being killed today in an Israeli attack. pic.twitter.com/7xchF52Xf4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2026

Οι δύο δημοσιογράφοι είχαν βρει καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων στην πόλη Ταΐρι στο νότιο Λίβανο, όταν χτυπήθηκε το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν.

Οι λιβανέζικες αρχές κατηγόρησαν επίσης τις ισραηλινές δυνάμεις ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης να τις διασώσουν, με τους εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού να μεταφέρουν τη Φαράτζ σε νοσοκομείο υπό «εχθρικά πυρά», σύμφωνα με το NNA.

Οι επιθέσεις σκότωσαν επίσης αρκετούς άλλους ανθρώπους, ανέφερε το NNA.

«Η στοχοποίηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση της πρόσβασης των ομάδων διάσωσης σε αυτούς, και στη συνέχεια η εκ νέου στοχοποίηση αυτών των ομάδων μετά την άφιξή τους, συνιστούν περιγραφόμενα εγκλήματα πολέμου», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ.

Είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν πλέον «μεμονωμένα περιστατικά» αλλά «μια καθιερωμένη μέθοδος την οποία καταδικάζουμε».

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε ότι δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, αλλά δήλωσε ότι «δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους και ενεργεί για να μετριάσει τη βλάβη που τους προκλήθηκε, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατευμάτων του».

Επέμεινε ότι δεν εμπόδισε ομάδες να έχουν πρόσβαση στην περιοχή και δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό βρίσκονται υπό εξέταση.

Ανέφερε ότι οι δυνάμεις του στο νότιο Λίβανο είδαν δύο οχήματα να προέρχονται από μια «στρατιωτική δομή» που, όπως λέει, χρησιμοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ. Ανέφερε ότι οι «τρομοκράτες» στα οχήματα πλησίασαν τις δυνάμεις με απειλητικό τρόπο. Στη συνέχεια, ο στρατός επιτέθηκε σε ένα από τα οχήματα και σε ένα κτίριο από το οποίο τα άτομα είχαν διαφύγει.

Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με στόχο την παύση των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, η οποία ισχύει από την περασμένη Παρασκευή.

Ένας δεύτερος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο και έναν αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απειλές από το Ισραήλ

Η Αμάλ Χαλίλ είχε καταγγείλει πριν δολοφονηθεί ότι έλαβε τα εξής μηνύματα από έναν ισραηλινό αριθμό στο WhatsApp.

«Ξέρουμε πού βρίσκεστε… θα σας βρούμε… φύγετε αν θέλετε να κρατήσετε το κεφάλι σας στους ώμους σας».

Πρώτο μήνυμα:

«Εντάξει, κυρία μου, μετακομίζετε από το ένα χωριό στο άλλο, αλλά ακόμα δεν έχετε πάει σε αρκετές κηδείες ή νοσοκομεία. Υπάρχει πολλή θλίψη και οδύνη πίσω από αυτό το χαμόγελο που προσπαθείτε να δείξετε στο Twitter. Ας δούμε ποια θα είναι η απάντησή σας… Στέκεται ακόμα το σπίτι σας, Anisa (Δεσποινίς); Ελπίζω;»

Δεύτερο μήνυμα:

«Ξέρουμε πού βρίσκεστε και θα σας βρούμε όταν έρθει η ώρα. Ακόμα κι αν δεν είστε σημαντική για εμάς, στο τέλος θα λάβουμε τα πάντα υπόψη. Σας προτείνω να φύγετε στο Κατάρ ή κάπου αλλού αν θέλετε να κρατήσετε το κεφάλι σας συνδεδεμένο με τους ώμους σας :)»

“I received direct threats targeting me on my phone from the Mossad, from the Israelis, and they threatened to kill me.”



Lebanese journalist Amal Khalil speaking before she was killed by Israel. pic.twitter.com/RGoDTg0HUY — Lowkey (@Lowkey0nline) April 23, 2026

«Αγαπούσε τους ανθρώπους»

Οι επιθέσεις του Ισραήλ την Τετάρτη προκάλεσαν κατακραυγή από ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

«Η CPJ θεωρεί τις ισραηλινές δυνάμεις υπεύθυνες για την απειλή της ζωής του Αμάλ Χαλίλ και τους τραυματισμούς που υπέστη η Ζεϊνάμπ Φαράζ μετά την στοχευμένη επίθεση στην τοποθεσία τους», δήλωσε την Τετάρτη η Περιφερειακή Διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κουντάχ.

Σύμφωνα με την CPJ, το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για τα δύο τρίτα όλων των δολοφονιών δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης το 2025.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ζήτησαν διεθνή ανεξάρτητη έρευνα μετά τον θάνατο τριών δημοσιογράφων στον Λίβανο από τον ισραηλινό στρατό, συμπεριλαμβανομένου ενός που εργαζόταν για έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα που διοικείται από τη Χεζμπολάχ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου, μετά από μια θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών που είχε ενταθεί από τις αρχές Μαρτίου.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον έξι άτομα στον Λίβανο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης σκοτωθεί στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Before Amal Khalil was killed she was threatened via WhatsApp by an Israeli who has identified himself to other journalists as Gideon Gal Ben Avraham.



Here, he justifies the killing of journalists in voice notes. pic.twitter.com/XJ5sAmL85X — Lowkey (@Lowkey0nline) April 23, 2026

Ένας φίλος περιέγραψε τη Χαλίλ ως ένα παθιασμένο άτομο που «αγαπούσε τον λαό» του Λιβάνου.

«Είχε μια γλυκιά καρδιά, αγαπούσε τους ανθρώπους και αγαπούσε τα ζώα», δήλωσε στο CNN.

«Συνηθίζαμε να σώζουμε ζώα μαζί», είπε ο Habli, κάτοικος της παράκτιας πόλης της Σιδώνας. «Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν είχα δει την Αμάλ. Αλλά μιλούσαμε».

«Η Αμάλ ήταν σαν μητέρα για μένα», πρόσθεσε. «Νιώθω σαν να ονειρεύομαι και θα ξυπνήσω… Πώς με άφησε η Αμάλ; Πώς άφησε τους ανθρώπους που την αγαπούν;»

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ με τους θανάτους των επιστημόνων της NASA: Ένας ακόμη απανθρακώθηκε στο Tesla του, 12 οι εξαφανισμένοι και νεκροί

Κλιμακώνει κι άλλο ο Τραμπ: Διατάσσει τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν σε οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)