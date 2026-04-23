ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:54
23.04.2026 16:09

Κλιμακώνει κι άλλο ο Τραμπ: Διατάσσει τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν σε οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

23.04.2026 16:09
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «να πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ.

Είπε επίσης ότι τα ναρκαλιευτικά των ΗΠΑ εργάζονται «σε τριπλάσιο επίπεδο» για να καθαρίσουν τυχόν νάρκες από τα νερά.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, έγραψε:

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος, αν και μικρά σκάφη (τα πολεμικά τους πλοία βρίσκονται ΟΛΑ, 159 από αυτά, στον πυθμένα της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα νερά του Στενού του Ορμούζ. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός.

Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Διατάζω με την παρούσα να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Σε άλλη ανάρτηση ο Τραμπ, υποστήριξε πως οι ΗΠΑ ελέγχουν το στενό του Ορμούζ προσθέτοντας πως το Ιράν «δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ηγέτης του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, καθώς επέπληξε το Ιράν επειδή «δεν γνωρίζει» ποιος ήταν ο ηγέτης του.

Γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social, είπε:

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν γνωρίζουν! Η εσωτερική διαμάχη είναι μεταξύ των «σκληροπυρηνικών», που έχουν χάσει ΑΣΧΗΜΑ στο πεδίο της μάχης, και των «μετριοπαθών», που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι ΤΡΕΛΗ! Έχουμε πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι “σφραγισμένο ερμητικά”, μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:51
putin 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

mojtaba_khamenei_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «ξύπνιος και ενήμερος» – Τον κουράρει ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν

latinopoulou
MEDIA

ΑΝΤ1: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου «Ενωπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

1 / 3