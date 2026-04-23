Αμερικανικό ρεσάλτο στον Ινδικό σε πλοίο που συνδέεται με το Ιράν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση που διεξήχθη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.
🚨 JUST IN: The US military has interdicted yet ANOTHER oil tanker ship associated with Iran, transporting oil through the Indian Ocean
This time, it was the “stateless” M/T Majestic X
"International waters cannot be used as a shield by sanctioned actors.
«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν θαλάσσια αναχαίτιση και επιθεώρηση επιβιβαζόμενες στο χωρίς σημαία πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκεινται κυρώσεις και μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM», δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.
«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις ναυτιλιακού ελέγχου για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.
Την Τρίτη, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα άλλο υπό κυρώσεις πλοίο που συνδεόταν με το Ιράν, το M/T Tifani, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό.
