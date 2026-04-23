ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:06
23.04.2026 15:31

Αμερικανικό ρεσάλτο στον Ινδικό σε πλοίο που συνδέεται με το Ιράν

23.04.2026 15:31
Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση που διεξήχθη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν θαλάσσια αναχαίτιση και επιθεώρηση επιβιβαζόμενες στο χωρίς σημαία πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκεινται κυρώσεις και μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM», δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις ναυτιλιακού ελέγχου για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Την Τρίτη, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα άλλο υπό κυρώσεις πλοίο που συνδεόταν με το Ιράν, το M/T Tifani, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:04
paxlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

exarchou
BUSINESS

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

kovesi-adonis-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

