WSJ: Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν, και κατέσχεσαν στρατιωτικό υλικό, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.

Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, που αναφέρει ότι ακολούθως επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.

