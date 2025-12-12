search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 22:33

Καλά νέα για τον Κάρολο – Ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη θεραπεία για τον καρκίνο (Video)

12.12.2025 22:33
king charles

Τα νεότερα για την υγεία του και τη μάχη του με τον καρκίνο μοιράστηκε ο βασιλιάς Κάρολος σε ηχογραφημένο, βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που μεταδόθηκε στο Channel 4 για την εκστρατεία Stand Up To Cancer.

Μεταξύ άλλων, ο 77χρονος Κάρολος μοιράστηκε «καλά νέα» για την υγεία του, σημειώνοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και η «αποτελεσματική παρέμβαση» σημαίνουν ότι η θεραπεία του μπορεί να μειωθεί τη νέα χρονιά.

«Αυτό το ορόσημο είναι μια προσωπική ευλογία όσο και μια μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στη θεραπεία του καρκίνου», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024.

Περνά σε «φάση προφύλαξης»

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Κάρολος.

Σχολιάζοντας το γεγονός, το BBC σημείωσε ότι η είδηση ότι ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία είναι η πιο σημαντική ενημέρωση για την υγεία του βασιλιά από τότε που αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από εδαφικές διαπραγματεύσεις

Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

Απόγνωση στη Γάζα: 14 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

osfp barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

feretro-agrotes-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

marina kalamarias
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:44
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

osfp barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

1 / 3