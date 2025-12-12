Καλά νέα για τον Κάρολο – Ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη θεραπεία για τον καρκίνο (Video)

Τα νεότερα για την υγεία του και τη μάχη του με τον καρκίνο μοιράστηκε ο βασιλιάς Κάρολος σε ηχογραφημένο, βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που μεταδόθηκε στο Channel 4 για την εκστρατεία Stand Up To Cancer.

Μεταξύ άλλων, ο 77χρονος Κάρολος μοιράστηκε «καλά νέα» για την υγεία του, σημειώνοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και η «αποτελεσματική παρέμβαση» σημαίνουν ότι η θεραπεία του μπορεί να μειωθεί τη νέα χρονιά.

«Αυτό το ορόσημο είναι μια προσωπική ευλογία όσο και μια μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στη θεραπεία του καρκίνου», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024.

Περνά σε «φάση προφύλαξης»

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Κάρολος.

Σχολιάζοντας το γεγονός, το BBC σημείωσε ότι η είδηση ότι ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία είναι η πιο σημαντική ενημέρωση για την υγεία του βασιλιά από τότε που αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».

