Ο Κάρολος «σπάει» το πρωτόκολλο και μιλάει δημόσια για τον καρκίνο – Το προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωσή του

Προσωπικό μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου σχετικά με τη διάγνωσή του με καρκίνο και την πορεία της ανάρρωσής του, θα προβληθεί στο πλαίσιο μιας εκπομπής αφιερωμένης στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νόσου.

Όπως γράφει η Daily Mail, το μήνυμα του Καρόλου θα προβληθεί στο πλαίσιο του «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής εκστρατείας της Cancer Research UK και του Channel 4.

Ο 77χρονος βασιλιάς διαγνώστηκε στις αρχές του 2024 με μια μορφή καρκίνου που δεν έχει αποκαλυφθεί και λαμβάνει εβδομαδιαία θεραπεία από τότε, ενώ παράλληλα συνεχίζει να ακολουθεί ένα γεμάτο πρόγραμμα, με πέντε επίσημες επισκέψεις κρατών μόνο φέτος.

Στο μήνυμά του, ο μονάρχης θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και θα «αναλογιστεί την πορεία ανάρρωσής του».

Η μαγνητοσκόπηση πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο Morning Room του Clarence House.

Η φετινή εκδήλωση Stand Up To Cancer στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του καρκίνου και την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί από τη νόσο.

Το μήνυμα θα μεταδοθεί στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα), λίγο πριν από μια ζωντανή εκπομπή από κλινική καρκίνου στο Νοσοκομείο Addenbrooke του Κέιμπριτζ.

Ιδιαίτερα για έναν αρχηγό κράτους, αποτελεί σημαντική απόφαση η επιλογή να προσφερθεί προσωπικό, τηλεοπτικό μήνυμα για ένα ιδιωτικό ιατρικό θέμα. Το Μπάκιγχαμ έχει επιλέξει παραδοσιακά να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τον καρκίνο ή τη θεραπεία του βασιλιά, αν και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν αφορά τον προστάτη.

Η επιλογή του Κάρολου να μιλήσει δημόσια για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, στην ουσία «σπάει» το πρωτόκολλο και έχει σκοπό να δείξει πώς μπορεί κανείς να ζει πλήρως με τη νόσο ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία και να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η απόφασή του αυτή οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που αναζητούν πληροφορίες από ιστότοπους του NHS και φιλανθρωπικών οργανισμών.

