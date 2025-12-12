search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 09:55

Όρμπαν κατά ΕΕ: Παράνομο το «πάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

12.12.2025 09:55
ORBAN
AP

Την αντίθεσή του στην απόφαση των κυβερνήσεων της ΕΕ για πάγωμα επ’ αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, εξέφρασε ο Βίκτορ Ορμπάν.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεν δίστασε να την χαρακτηρίσει «παράνομη» κίνηση, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση», τονίζει ο Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με την ΕΕ, μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Γενική απεργία κατά του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι

Έτοιμη η Κολομβία να παράσχει άσυλο στον Μαδούρο, αν χρειαστεί

Τραμπ εναντίον δημοσκοπήσεων: «Πότε θα καταλάβουν ότι δημιούργησα την καλύτερη οικονομία στην ιστορία των ΗΠΑ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΥ: Μέχρι 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

AGROTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες με τα τρακτέρ – Τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

matia new
ΥΓΕΙΑ

Αστιγματισμός: Μπορεί να εμφανισθεί καθώς μεγαλώνουμε;

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος – Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

Jamie-Lee-Curtis-new
LIFESTYLE

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου – Θα αποσυρθώ όταν δεν θα με ζητούν πια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:42
leoforeio_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΥ: Μέχρι 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

AGROTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες με τα τρακτέρ – Τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

matia new
ΥΓΕΙΑ

Αστιγματισμός: Μπορεί να εμφανισθεί καθώς μεγαλώνουμε;

1 / 3