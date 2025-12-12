Όρμπαν κατά ΕΕ: Παράνομο το «πάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Την αντίθεσή του στην απόφαση των κυβερνήσεων της ΕΕ για πάγωμα επ’ αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, εξέφρασε ο Βίκτορ Ορμπάν.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεν δίστασε να την χαρακτηρίσει «παράνομη» κίνηση, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση», τονίζει ο Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με την ΕΕ, μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

