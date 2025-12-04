search
04.12.2025 15:01

Η Ρωσία απειλεί με αντίποινα αν η ΕΕ αγγίξει τα «παγωμένα» περιουσιακά της στοιχεία

04.12.2025 15:01
zakharova_new

Τη σκληρή στάση της Μόσχας στην περίπτωση που η ΕΕ προχωρήσει σε κατάσχεση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της επανεπιβεβαιώσε το ρωσικό ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για αντίμετρα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε ότι «οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τα κρατικά μας αποθέματα και περιουσιακά στοιχεία δεν θα μείνει χωρίς την πιο αυστηρή απάντηση. Μια τέτοια αντίδραση θα υπάρξει τόσο από τη δική μας πλευρά, όσο και, φυσικά, η διεθνής κοινότητα δεν θα παραμείνει αδρανής. Η προετοιμασία του πακέτου αντίμετρων σε περίπτωση αυτής της κλοπής και κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ίδια υποστήριξε ότι στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σχεδόν όλα τα μέσα, από απροκάλυπτες απειλές και εκβιασμούς μέχρι ψεύδη. «Αυτή είναι η περίπτωση όπου η κατανόηση της αποτυχίας μιας αρχικά λανθασμένης στρατηγικής, την οποία το ρωσοφοβικό μπλοκ επιβάλει σε ολόκληρη την ΕΕ, φτάνει τα όρια της πολιτικής παράνοιας. Η επιθυμία να προκληθεί ζημιά στη Ρωσία επισκιάζει τα πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι «κανείς στην ΕΕ δεν κρύβει ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για αυτές τις ενέργειες (σ.σ. κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων). Πρόκειται για κλοπή, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με άλλο τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι το Βέλγιο αλλά και η ΕΚΤ έχουν αντιταχθεί σθεναρά στο ενδεχόμενο κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει νομικές συνέπειες σε βάρος της χώρας (καθώς τα κεφάλαια βρίσκονται στην υπηρεσία Euroclear με έδρα το Βέλγιο), αλλά και να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, η Κομισιόν πιέζει στην κατεύθυνση αυτή.

