ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 14:21

Ο πλανήτης έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ – 2.900 άτομα ελέγχουν 15,8 τρισ. δολάρια!

04.12.2025 14:21
LEFTA

Σε μία περίοδο που οι περισσότεροι άνθρωποι παλεύουν για να τα φέρουν βόλτα, στοιχεία της UBS δείχνουν ότι ο πλανήτης έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ελβετικής τραπεζικής εταιρίας, το σύνολο των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως έφτασε σε νέα υψηλά το 2025, εν μέρει λόγω της ανόδου στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και της ανόδου των χρηματιστηρίων.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, περίπου 2.900 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν πλέον 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 2.700 δισεκατομμυριούχους με συνολικό πλούτο σχεδόν 14 τρισεκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο αριθμός και ο συνολικός πλούτος τους ενισχύθηκαν από τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό νέων δισεκατομμυριούχων που εμφανίστηκαν μέσα σε ένα έτος, 287, από τότε που η UBS άρχισε να παρακολουθεί αυτή τη μέτρηση το 2015.

Μόνο το 2021, με την πλημμυρίδα κρατικών ενισχύσεων και τα χαμηλά επιτόκια που ώθησαν την αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, δημιούργησε περισσότερους νέους δισεκατομμυριούχους.

«Βλέπουμε αυτή την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δισεκατομμυριούχων, και στην πραγματικότητα έρχεται από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο John Mathews, επικεφαλής διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της UBS στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στη δημιουργία νέων δισεκατομμυριούχων τόσο από επιχειρηματικότητα όσο και από κληρονομιά.

Στην αύξηση του πλούτου συνέβαλε επίσης η άνοδος των χρηματιστηρίων κατά τους 12 μήνες που έληξαν στις 4 Απριλίου 2025, την περίοδο που καλύπτει η μελέτη.

Η πτώση της αγοράς γύρω από την ανακοίνωση του λεγόμενου δασμού «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Προέδρου Τραμπ συγκράτησε τις αποδόσεις της περιόδου, αν και η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό συνεχίσει να κινείται ανοδικά από τότε.

Οι νέοι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι που δημιουργήθηκαν το 2025 ήταν επιχειρηματίες σε μια σειρά από τομείς.

Σύμφωνα με την UBS, ανάμεσά τους βρίσκονται ο Ben Lamm, ιδρυτής της Colossal Biosciences, ο Michael Dorrell, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας υποδομών Stonepeak Partners, τα αδέλφια Zhang της Mixue Ice Cream and Tea στην Κίνα και ο κρυπτοδισεκατομμυριούχος Justin Sun.

Ενενήντα ένας από τους νέους δισεκατομμυριούχους κληρονόμησαν τον πλούτο τους, συμπεριλαμβανομένων 15 μελών δύο οικογενειών φαρμακοβιομηχανίας στη Γερμανία. «Μιλάμε για τη μεγάλη μεταβίβαση πλούτου εδώ και πάνω από μια δεκαετία και τώρα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα», είπε ο Mathews.

Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος του πλούτου θα περάσει πρώτα στους επιζώντες συντρόφους, συνήθως στις συζύγους, πριν μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά.

Η έκθεση της UBS περιλαμβάνει πληροφορίες από βάση δεδομένων που διατηρούν η UBS και η PricewaterhouseCoopers και εξετάζει τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η UBS επίσης πήρε συνεντεύξεις από 87 πελάτες δισεκατομμυριούχους για την ενδέκατη ετήσια έκθεση Billionaire Ambitions και διαπίστωσε ότι η ελκυστικότητα της Βόρειας Αμερικής ως ο καλύτερος τόπος επενδύσεων βραχυπρόθεσμα μειώθηκε στο 63%, από 81% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ελκυστικότητα επενδύσεων σε άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Ευρώπη, η Ευρύτερη Κίνα και η Ασία-Ειρηνικός εκτός της Ευρύτερης Κίνας, αυξήθηκε.

Ενώ η κύρια ανησυχία των Ασιατών δισεκατομμυριούχων για τον επόμενο χρόνο ήταν οι δασμοί, η πλειονότητα των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων ανησυχούσε περισσότερο για τον πληθωρισμό ή τη γεωπολιτική, σύμφωνα με τη μελέτη.

