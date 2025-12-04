search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 08:57

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους

04.12.2025 08:57
marwanbarghouti

Πάνω από 200 διασημότητες, ανάμεσά τους η νομπελίστρια γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό, ο ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, οι τραγουδιστές Στινγκ, Μάικλ Στάιπ, Νένε Τσέρι, ο συνθέτης Μπράιαν Ίνο κ.ά., ζήτησαν χθες Τετάρτη με ανοικτή επιστολή τους να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι, παλαιστίνιος ηγέτης φυλακισμένος στο Ισραήλ από το 2002.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, 66 ετών, άλλοτε στέλεχος της Φάταχ, συνηγορεί υπέρ πολιτικής διευθέτησης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Είναι γνωστός μεταξύ άλλων για τον αγώνα του κατά της διαφθοράς και πολλοί θεωρούν πως αν ήταν ελεύθερος θα διαδεχόταν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Υποστηρικτές του τον αποκαλούν «Μαντέλα της Παλαιστίνης», παραπέμποντας στον ιστορικό ηγέτη του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και μετέπειτα πρόεδρο της χώρας Νέλσον Μαντέλα.

Την ανοικτή επιστολή προσυπογράφουν ακόμη αστέρια του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Ζιστίν Τριέ, η Τίλντα Σουίντον, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζόναθαν Πράις, μουσικά συγκροτήματα όπως τα Massive Attack και Fontaines D.C., συγγραφείς όπως η Σάλι Ρούνι, η Μάργκαρετ Άτγουντ κ.ά., ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς και διάσημοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά ή ο Γκάρι Λίνεκερ.

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Μαρουάν Μπαργούτι, την κακομεταχείριση που υφίσταται και την άρνηση νομικών δικαιωμάτων του στη φυλακή», αναφέρει το κείμενο, καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις του κόσμου να εργαστούν ενεργά» για να αφεθεί ελεύθερος.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της διεθνούς εκστρατείας «Free Marwan», που διεξάγει η οικογένειά του. Στην πλειονότητά τους, οι υπογράφοντες είχαν ήδη εκφραστεί δημόσια καλώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον Μαρουάν Μπαργούτι απαγγέλθηκαν πέντε καταδίκες σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο στη δίκη του με την κατηγορία ότι ενεχόταν σε φονικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (2000-2005).

Οι αρχές του Ισραήλ αρνήθηκαν να τον αποφυλακίσουν στο πλαίσιο των ανταλλαγών ομήρων με κρατουμένους.

Ο γιος του δήλωσε τον Οκτώβριο ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από ισραηλινούς φρουρούς κατά τη διάρκεια μεταγωγής του.

Τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο κάνει κήρυγμα και απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι, γερασμένο και αδυνατισμένο, μέσα στο κελί του.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά «τρομοκράτη της Χαμάς» – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

Η πρώτη καταδίκη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: 30 μήνες στον γιατρό που του χορηγούσε κεταμίνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

tsipras_galaria_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την πλατεία του μπουζουξίδικου και τους αποκλεισμούς στην εξορία του εξώστη

crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:14
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

1 / 3