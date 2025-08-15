Ισραήλ: Ο υπουργός Μπεν Γκβιρ απείλησε τον κρατούμενο παλαιστίνιο ηγέτη, Μαρουάν Μπαργούτι, μέσα στο κελί του (video)

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο απειλεί τον κρατούμενο παλαιστίνιο ηγέτη, Μαρουάν Μπαργκούτι, μέσα στο κελί του.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Μπεν Γκβιρ και δύο άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, στέκονται μπροστά στον Μπαργκούτι και τον περιβάλλουν, καθώς αυτός στέκεται σε μια γωνία του κελιού του.

«Δεν θα μας νικήσετε. Όποιος κάνει κακό στον λαό του Ισραήλ, όποιος σκοτώνει παιδιά, όποιος σκοτώνει γυναίκες (…) θα τους εξοντώσουμε», του λέει στα εβραϊκά ο Μπεν Γκβιρ.

Ο 66χρονος Μπαργκούτι, εκλεγμένο μέλος του Παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου και ένας από τους ηγέτες της Φάταχ προσπάθησε στη συνέχεια να μιλήσει, αλλά ο υπουργός τον διέκοψε: «Όχι, πρέπει να το ξέρεις αυτό, και καθ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας».

Ο Μπαργκούτι, που υποστηρίζει μια πολιτική επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, φυλακίστηκε από το Ισραήλ από το 2002. Αναφέρεται τακτικά ως πιθανός διάδοχος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, παρά το γεγονός ότι παραμένει κρατούμενος. Με το παρατσούκλι που του δίνουν υποστηρικτές του, «ο Παλαιστίνιος Μαντέλα», έχοντας γίνει με την πάροδο των ετών εμβληματική προσωπικότητα του παλαιστινιακού αγώνα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνους, για τον ρόλο του σε διάφορες αντι-ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μπεν Γκβιρ δεν αναφέρεται το όνομα της φυλακής όπου κρατείται αυτή τη στιγμή ο Μπαργκούτι. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα μέλος της συνοδείας του υπουργού, το οποίο μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, η συνάντηση έγινε «τυχαία» στη φυλακή Γκανότ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης επιθεώρησης του Μπεν Γκβιρ. Η πηγή αυτή δεν διευκρίνισε την ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε η συνάντηση.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής κατήγγειλε «μια άνευ προηγουμένου πρόκληση» και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «οργανωμένη κρατική τρομοκρατία». Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, ο υπουργός Μπεν Γκβιρ «εισέβαλε» στο κελί του Μπαργούτι.

Η αντιπροσωπεία της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ κατήγγειλε «τις εξαιρετικά σκληρές ανθρωπιστικές συνθήκες» υπό τις οποίες κρατείται ο Μαρουάν Μπαργκούτι σε «απομόνωση», έχοντας «χάσει πάνω από το μισό του βάρος λόγω εσκεμμένης ιατρικής αμέλειας και κακομεταχείρισης».

Και «την ίδια στιγμή, ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβιρ συνεχίζει να τον απειλεί άμεσα σε μια προσπάθεια να σπάσει τη θέληση και την αντοχή του», κατηγόρησε η διπλωματική αντιπροσωπεία.

Η Χαμάς, μέσω του Ιζάτ αλ Ρίσεκ, μέλους του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος, εξέφρασε την «αλληλεγγύη της προς τον αδελφό και ηγέτη του, Μαρουάν Μπαργκούτι». Καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» του υπουργού Μπεν Γβιρ.

«Σήμερα το πρωί (Παρασκευή), διαβάζω διάφορα ότι σε “ανώτερους αξιωματούχους” της (Παλαιστινιακής) Αρχής δεν άρεσε αυτό που είπα στον αρχιτρομοκράτη Μαρουάν Μπαργκούτι (…) Γι’ αυτό θα το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά χωρίς να ζητώ συγγνώμη: όποιος επιτίθεται στον λαό του Ισραήλ, όποιος σκοτώνει τα παιδιά μας, όποιος σκοτώνει τις γυναίκες μας, θα τον εξοντώσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στην ανάρτησή του στο X.

Η επίσκεψη του ακροδεξιού υπουργού στον Μπαργκούτι στη φυλακή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα λιγό μετά αφού ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, -ο έταιρος ακροδεξιός εταίρος της κυβέρνησης Νετανιάχου- και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε χθες σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

