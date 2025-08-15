search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 17:13

Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)

15.08.2025 17:13
putin

Ο ηγέτης της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει μια στάση στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Άπω Ανατολική περιοχή του Μαγκαντάν, όπου προήδρευσε σε συνάντηση τοπικών κυβερνητικών αξιωματούχων. Είχε επίσης προγραμματιστεί να επισκεφθεί ένα τοπικό βιομηχανικό εργοστάσιο εκεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν έχει πάει εκεί πολλές φορές, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Χρειάζονται περίπου οκτώ ώρες για να πετάξει κανείς από τη Μόσχα στο Μαγκαντάν, και στη συνέχεια άλλες τέσσερις από το Μαγκαντάν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής.

Λόγω των ωριαίων ζωνών που διασχίζει ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ουσιαστικά δύο Παρασκευές: μία στο Μαγκαντάν και τη δεύτερη στην Αλάσκα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την Αλάσκα, με το Air Force One. Η πτήση θα διαρκέσει λίγο λιγότερο από επτά ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα που στέλνει ο Λαβρόφ με το μπλουζάκι με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»

«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στο Ορέμπρο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

fotia_pyrosvestiki_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

pierrakakis_2703_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:53
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

1 / 3