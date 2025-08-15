Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)

Ο ηγέτης της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει μια στάση στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Άπω Ανατολική περιοχή του Μαγκαντάν, όπου προήδρευσε σε συνάντηση τοπικών κυβερνητικών αξιωματούχων. Είχε επίσης προγραμματιστεί να επισκεφθεί ένα τοπικό βιομηχανικό εργοστάσιο εκεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

🇷🇺🏒 President Putin visits an ice hockey arena in Magadan. https://t.co/xrmDn3hahN pic.twitter.com/XBTef4n1EW — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 15, 2025

«Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν έχει πάει εκεί πολλές φορές, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Χρειάζονται περίπου οκτώ ώρες για να πετάξει κανείς από τη Μόσχα στο Μαγκαντάν, και στη συνέχεια άλλες τέσσερις από το Μαγκαντάν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής.

Some version of Putin arrived in Magadan and is touring local businesses pic.twitter.com/F6n4xm7XFA August 15, 2025

Λόγω των ωριαίων ζωνών που διασχίζει ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ουσιαστικά δύο Παρασκευές: μία στο Μαγκαντάν και τη δεύτερη στην Αλάσκα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την Αλάσκα, με το Air Force One. Η πτήση θα διαρκέσει λίγο λιγότερο από επτά ώρες.

