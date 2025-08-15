Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στο Ορέμπρο – Δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις Κίνας και Νότιας Κορέας για επισκέψεις Ιαπώνων αξιωματούχων σε μνημεία εγκληματιών πολέμου

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτησή του πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα – «Υψηλό διακύβευμα»

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα