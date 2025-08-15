Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στο Ορέμπρο – Δύο τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.
