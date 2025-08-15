Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακόμα ένας σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής ακτής της περιοχής Καμτσάτκα, στη Ρωσία σύμφωνα με την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (United States Geological Survey – USGS).
Στις 20 Ιουλίου είχε σημειωθεί σεισμός 7,4 βαθμών Ρίχτερ κοντά στις ακτές της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.
