Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

Ακόμα ένας σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής ακτής της περιοχής Καμτσάτκα, στη Ρωσία σύμφωνα με την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (United States Geological Survey – USGS).

Στις 20 Ιουλίου είχε σημειωθεί σεισμός 7,4 βαθμών Ρίχτερ κοντά στις ακτές της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Prelim M5.7 Earthquake off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia Aug-15 10:11 UTC, updates https://t.co/vjDf6QJwCe — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 15, 2025

