ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 14:43

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα – «Δυσμενείς οι συνθήκες για την αντιμετώπισή τους» (videos)

15.08.2025 14:43
ispania_1508_1920-1080_new
credit: AP

Η Ισπανία βιώνει μια ακόμη δύσκολη μέρα σήμερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα, με τις αρχές να προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που έχουν ήδη σκοτώσει επτά ανθρώπους και έχουν κάψει πάνω από 1.500.000 στρέμματα.

Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 μέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, προμηνύουν μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες ακτές.

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο X.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη, με τις φλόγες να τροφοδοτούνται από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι στις ώρες πτήσης σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

