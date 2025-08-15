search
15.08.2025
15.08.2025

«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι

15.08.2025
zelensky_1308_1920-1080_new
credit: AP

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι αναμένει να λάβει σήμερα μια έκθεση από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών «σχετικά με τις τρέχουσες προθέσεις της ρωσικής πλευράς και τις προετοιμασίες της για τη συνάντηση στην Αλάσκα».

Απαντώντας άμεσα στα προηγούμενα σχόλια του Τραμπ, ανέφερε στη συνέχεια:

«Πράγματι, διακυβεύονται πολλά».

«Το κλειδί είναι ότι αυτή η συνάντηση θα ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία.

Βασιζόμαστε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν σήμερα, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «τη στιγμή που θα είναι η πιο χρήσιμη και αποτελεσματική» μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

