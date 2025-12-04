search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 00:12

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

04.12.2025 00:12
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η συνάντηση μεταξύ δύο Αμερικανών απεσταλμένων και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «αρκετά καλή», αλλά τόνισε ότι δεν είναι σαφές τι θα συμβεί τώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι οι Ρώσοι επιθυμούν «πολύ έντονα» να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό», δήλωσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγή του Associated Press, οι σύμβουλοι του Τραμπ θα συναντηθούν με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Ουκρανίας την Πέμπτη στο Μαϊάμι για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Τραμπ και Ουκρανούς αξιωματούχους μετά από μια «διεξοδική και παραγωγική συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο και την ουκρανική πλευρά», ανέφερε ο αξιωματούχος.

