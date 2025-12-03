Η πρώτη καταδίκη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: 30 μήνες στον γιατρό που του χορηγούσε κεταμίνη

Σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών καταδικάστηκε την Τετάρτη ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια από την Καλιφόρνια, ο οποίος παρείχε παράνομα κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, τον αγαπημένο ηθοποιό της σειράς «Φιλαράκια». Πρόκειται για τον πρώτο καταδικασθέντα στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση, στις 28 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το BBC.

Ο Πλασένσια ήταν ένας από τους πέντε κατηγορούμενους που εμπλέκονται σε παράνομο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στο Χόλιγουντ, το οποίο σύμφωνα με την ομοσπονδιακή έρευνα προμήθευε τον ηθοποιό με το αναισθητικό. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι —ένας ακόμη γιατρός, ο βοηθός του και δύο άτομα που φέρονται ότι παρείχαν τη μοιραία δόση— έχουν ήδη ομολογήσει την ενοχή τους και αναμένεται να καταδικαστούν εντός των επόμενων μηνών.

Ο Πλασένσια είχε παραδεχθεί το καλοκαίρι την ενοχή του για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης, αδικήματα που επισύρουν ποινές έως και 40 ετών κάθειρξης. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή τριών ετών. Σε επιστολή προς τον δικαστή τον Νοέμβριο, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον ρόλο του στον θάνατο του ηθοποιού.

Η οικογένεια του Πέρι ζήτησε αυστηρή τιμωρία, χαρακτηρίζοντας τον γιατρό «πιο ένοχο» από όλους και «τσακάλι» που παραβίασε τον όρκο του Ιπποκράτη. Ο πατέρας του ηθοποιού, Τζον Πέρι, και η μητριά του, Ντέμπι, σημείωσαν σε επιστολή προς το δικαστήριο ότι «η ανάρρωση του Μάθιου εξαρτιόταν από το να ακούσει ένα “όχι”», επικρίνοντας σκληρά τα κίνητρα του γιατρού.

Παράλληλα, η μητέρα και ο πατριός του Πέρι επισήμαναν ότι στα δικαστικά αρχεία περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ο Πλασένσια αποκαλούσε τον ηθοποιό «ηλίθιο», διερωτώμενος πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να δώσει για τα φάρμακα.

Ο Μάθιου Πέρι, 54 ετών, είχε βρεθεί νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με την κατάθλιψη και τον εθισμό. Αν και λάμβανε νόμιμη, συνταγογραφημένη κεταμίνη για θεραπευτικούς λόγους, στη συνέχεια αναζητούσε μεγαλύτερες ποσότητες, καταφεύγοντας σε πολλούς γιατρούς αλλά και σε μια γυναίκα γνωστή στους εισαγγελείς ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία προμήθευε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από το σπίτι της.

Ο Πλασένσια ήταν εκείνος που έκανε αρχικά ενέσεις κεταμίνης στον Πέρι, πριν διδάξει τη διαδικασία στον βοηθό του ηθοποιού, ο οποίος επίσης έχει ομολογήσει την ενοχή του.

