Λίντα Χάμιλτον: «Δεν αναζητώ την ομορφιά ούτε τη μακροζωία – Αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει»

Απολύτως εναρμονισμένη με τη φυσική πορεία του χρόνου δηλώνει η Λίντα Χάμιλτον, επισημαίνοντας ότι στα 69 της έχει αποδεχτεί πλήρως ότι με τα χρόνια επέρχεται η γήρανση.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό AARP, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν σκοπεύει να κάνει καμιά προσπάθεια ώστε να βελτιώσει την εικόνα της, υπογραμμίζοντας ότι δεν αναζητά ούτε την ομορφιά ούτε και τη μακροζωία.

«Δεν περνάω ούτε μια στιγμή προσπαθώντας να φαίνομαι μικρότερη. Έχω παραδοθεί στο ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει. Μου λέει πολλά, κάποιες φορές ακόμα και πράγματα που δεν θέλω να ακούσω. Δεν αναζητώ ούτε την ομορφιά ούτε τη μακροζωία. Είμαι άνθρωπος που δεν κολλάει κι αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να μεγαλώνεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η Χάμιλτον πρωταγωνίστησε στο πρώτο Terminator, το 1984, ενώ επέστρεψε στο sequel του 1991. Στα 62 της υποδύθηκε εκ νέου τον διάσημο ρόλο της με το Terminator: Dark Fate, μετά από έναν χρόνο εξαντλητικής εκπαίδευσης.

Στην πέμπτη σεζόν του Stranger Things, υποδύεται τη Δρ Κέι, μια επιστήμονα με στρατιωτικό υπόβαθρο, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι οι δεκαετίες ακροβατικών και επικίνδυνων σκηνών έχουν αφήσει το στίγμα τους.

«Για να κρατηθώ σε καλή κατάσταση στα γυρίσματα, έκανα φυσικοθεραπεία τρεις φορές την εβδομάδα. Ήταν ένας χώρος που προσαρμοζόταν σε ό,τι χρειαζόμουν κάθε μέρα: πιλάτες, γιόγκα, βάρη, μηχανήματα. Το λάτρευα» τόνισε.

