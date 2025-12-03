search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 12:53

Κλήση για παράνομο παρκάρισμα στη Βάνα Μπάρμπα – Χωρίς πινακίδες το όχημά της (Video)

03.12.2025 12:53
mparmpa-new

Κλήση βεβαιώθηκε στη Βάνα Μπάρμπα, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το λευκό όχημά της παράνομα παρκαρισμένο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, κοντά στο Καλλιμάρμαρο.

Από τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο ανήκε στην ηθοποιό την οποία και κάλεσαν προκειμένου να την ενημερώσουν για την παράβαση.

«Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Εκεί εντόπισαν τον αριθμό πλαισίου, ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει, και την κάλεσαν, απαντώντας η Βάνα Μπάρμπα» ανέφερε δημοσιογράφος του Alpha στo «Super Κατερίνα».

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, η πρωινή εκπομπή προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηθοποιό, ωστόσο, η ίδια δεν απάντησε στην κλήση.

Διαβάστε επίσης:

Σίντνεϊ Σουίνι: Απαστράπτουσα και εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

Έξαλλος ο Δημήτρης Παπανώτας – «Ο ένας λέει ότι είμαι 64, ο άλλος 67, γράφετε αηδίες» (Video)

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξεκαθαρίζει για τη σεξουαλική του ταυτότητα – «Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία στην Αττική

hatzidakis-kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

SD
ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δράστης ενώπιον του Εφετείου

Lukoil
ΚΟΣΜΟΣ

Από το Pornhub στο ρωσικό πετρέλαιο – Πρώην ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ενηλίκων θέλει να αγοράσει τη Lukoil

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:20
taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία στην Αττική

hatzidakis-kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

SD
ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης

1 / 3