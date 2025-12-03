Κλήση για παράνομο παρκάρισμα στη Βάνα Μπάρμπα – Χωρίς πινακίδες το όχημά της (Video)

Κλήση βεβαιώθηκε στη Βάνα Μπάρμπα, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το λευκό όχημά της παράνομα παρκαρισμένο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, κοντά στο Καλλιμάρμαρο.

Από τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο ανήκε στην ηθοποιό την οποία και κάλεσαν προκειμένου να την ενημερώσουν για την παράβαση.

«Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Εκεί εντόπισαν τον αριθμό πλαισίου, ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει, και την κάλεσαν, απαντώντας η Βάνα Μπάρμπα» ανέφερε δημοσιογράφος του Alpha στo «Super Κατερίνα».

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, η πρωινή εκπομπή προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηθοποιό, ωστόσο, η ίδια δεν απάντησε στην κλήση.

